El Gobierno confirma que el cargo de Chávez vinculado al caso Plus Ultra obtuvo la nacionalidad por la 'ley de nietos'

El Ministerio de Justicia ha confirmado este martes que, tras recibir el requerimiento, ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santigago Pedraz, que investiga el caso Leire, el expediente referido a los procesos de petición de nacionalidad española de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez. La Fiscalía Anticorrupción le vincula con la trama dirigida a boicotear a fiscales, jueces y guardias civiles en causas que podrían afectar al Gobierno de Sánchez y también con el caso Zapatero.

Tras dos intentos fallidos de concesión de la nacionalidad por la vía ordinaria, Villalobos la obtuvo en octubre de 2025 a través de la denominada 'Ley de Nietos' (acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática). Según las mismas fuentes, "fue examinada y estimada con criterios jurídicos por cuatro funcionarios: hay un dictamen de una consejera; un visto bueno del jefe de servicio; la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general".

Este periódico ha informado de que en una de las agendas manuscritas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Leire Díez se han encontrado varios apuntes que habrían sido realizados por la exmilitante socialista en noviembre de 2024 y que ponen en conexión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Villalobos. Hasta en dos ocasiones se sitúa la anotación "reunión con ZP" acompañada del concepto "nacionalidad" bajo el nombre de 'Nervis'.

Nervis Villalobos será juzgado el próximo mes de octubre en la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de mordidas de Duro Felguera, y su nombre aparece mencionado en las investigaciones tanto del caso Leire como del caso Plus Ultra, que indaga en una red internacional de blanqueo de capitales que ha terminado salpicando al expresidente del PSOE.

Fuentes del entorno de Villalobos niegan a este diario que dicha reunión con Rodríguez Zapatero tuviera lugar y recuerdan que no se le concedió la nacionalidad por la vía ordinaria o por mediación de la exmilitante socialista. Sin embargo, desconocen qué intenciones tenía la propia Leire Díez para apuntar este asunto en sus cuadernos personales.