En la plaza Sant Jaume
La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona izan una bandera del Vaticano en la fachada por la visita de León XIV
Barcelona se ha levantado ya preparada para recibir al Papa León XIV. Incluso el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital catalana han izado una bandera Vaticana en su fachada para darle la bienvenida, teniendo en cuenta, además, que el Pontífice se aloja a escasos metros de los dos edificios, en el Palau Episcopal, sede del arzobispado de Barcelona.
En el caso de la Generalitat, la bandera se ha colocado justo en el medio del balcón principal y por encima del tapiz con el escudo de la institución. Y en el caso del consistorio, se ha hecho lo propio también el balcón y sobre el escudo de la ciudad. No está previsto, eso sí, que el Papa visite ninguno de los dos edificios.
El primer acto de León XIV en Barcelona será un rezo en la Catedral. I justo después, a primera hora de la tarde, mantendrá una audiencia privada con el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ya ha hecho públicos los tres regalos que hará al Pontífice: una reproducción de las Homilies d’Organyà (consideradas el documento literario más antiguo escrito en catalán), una reproducción de la muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tárraco, que simboliza los orígenes del cristianismo en Catalunya; y una copia del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Família.
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