ERC y Comuns evitan que Illa comparezca en el Parlament por las huelgas de los profesores

El president de la Generalitat, Salvador Illa, no comparecerá la próxima semana para abordar ante el pleno el conflicto con los docentes. Así lo ha decidido la junta de portavoces celebrada este martes por la mañana con los votos del PSC, ERC y los Comuns. La petición había sido registrada por Junts hace semanas, pero los posconvergentes han instado a recuperar la reclamación después del rechazo de la plantilla al preacuerdo alcanzado entre el Govern y Ustec.

Ante este el rechazo, que ha coincidido con una nueva jornada de protestas de los maestros, el portavoz de Junts, Salvador Vergés, ha acusado a republicanos y Comuns de "tapar las vergüenzas al executiu". Según Vergés, las dos formaciones se dedican a "encubrir" y actuar "como escudo" del president. Esta no es la primera petición de comparecencia que se tumba o queda en stand-by, la semana pasada ocurrió algo similar con la petición de que comparezca por los casos de corrupción alrededor del PSOE,.

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Así se ha expresado el dirigente posconvergente durante una rueda de prensa en la Cámara catalana, que ha tachado de "insostenible" la crisis educativa actual y ha reclamado retomar la negociación, no solo con el colectivo, sino también con las familias y otros actores implicados. De hecho, tras la aprobación de una moción de Junts la semana pasada que pedía un "acuerdo de país" para la educación, Vergés ha anunciado que han pedido ya por carta los primeros encuentro. También ha vuelto a reclamar la dimisión de la consellera Esther Niubó.