Una encuesta de Sigma Dos pronostica una Catalunya ingobernable por la caída del PSC y el avance de Aliança Catalana

Una encuesta elaborada por Sigma Dos que publica este martes el diario 'El Mundo' pronostica que Salvador Illa podría perder la presidencia de la Generalitat si se celebrasen ahora elecciones catalanas. La caída del PSC y el fuerte avance de Aliança Catalana, que estaría a punto de arrebatarle la segunda posición a Junts, arrojarían un Parlament en el que ninguna de las posibles alianzas llegaría a la mayoría absoluta. La única suma que superaría los 68 diputados sería la de las fuerzas independentistas, pero solo si se incluyese en la ecuación al partido ultraderechista que lidera la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.

Según el sondeo, realizado en plena polvareda por las investigaciones judiciales al PSOE, el PSC volvería a ganar las elecciones autonómicas con entre 33 y 35 escaños, pudiendo perder hasta nueve respecto a los comicios de 2024. Junts se mantendría por los pelos como segunda fuerza del Parlment pese a perder hasta 15 diputados y quedarse con entre 20 y 24. Muy cerca tiene ya el partido de Carles Puigdemont a Aliança Catalana, que se haría con entre 19 y 22 diputados tras crecer 10 puntos y hasta 20 parlamentarios. ERC bajaría a la cuarta plaza, aunque no sufriría demasiado desgaste y obtendría entre 19 y 21 escaños, cuando ahora tiene 20. Los Comuns lograrían 5-6 diputados y la CUP se quedaría con 3-5 representantes.

Empate entre PP y Vox

En porcentaje de voto, los socialistas catalanes perderían cuatro puntos respecto a las elecciones de 2024 y Junts, Aliança y ERC están en un pañuelo: los posconvergentes (que perderían más de siete puntos) superan en apenas cuatro décimas a los ultras (que subirían 10 puntos) y en un punto a los republicanos (que bajarían solo medio punto). La encuesta también refleja un empate entre PP y Vox, con una horquilla de 13-15 escaños para cada uno, en paralelo a una clara derechización del Parlament. Las cuatro fuerzas conservadoras de la Cámara catalana (Junts, Aliança, PP y Vox) podrían sumar hasta 72 diputados, 11 más que en las elecciones de 2024.

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Estas estimaciones harían imposible que Illa revalidase la alianza que le invistió president hace dos años, pues la suma de PSC, ERC y Comuns bajaría de 68 a 62 escaños en las horquillas más altas. Pero tampoco habría ninguna otra combinación factible, salvo la suma de todo el independentismo, incluyendo a Aliança, que alcanzaría en ese caso un máximo de 72 diputados. Hasta ahora, Junts, ERC y CUP han asegurado que no llegarían a ningún acuerdo con la formación de Orriols. Otra suma que daría mayoría absoluta sería la de PSC, Junts y ERC, pacto que hasta el momento nunca se ha puesto sobre la mesa.