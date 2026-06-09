Los Comuns y la CUP rechazan el discurso del Papa contra el aborto y la eutanasia: "En democracia, los derechos no se cuestionan"

La polémica por el uso del catalán del papa León XIV ha quedado prácticamente desactivada en el primer día de su visita a Barcelona por el eco que ha tenido su discurso en el Congreso, donde el lunes hizo un alegato a favor de la vida y en contra del aborto y la eutanasia. "En una democracia los derechos no se cuestionan, y mucho menos el de las mujeres y el de morir dignamente", ha declarado Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, este martes en una rueda de prensa en el Parlament.

La CUP ha suscrito sus palabras, mientras que PSC y ERC han rebajado la cuestión al enmarcar el posicionamiento del pontífice en la doctrina de la Iglesia que "defiende aquello que ha defendido a lo largo de la historia". El PP, por su parte, ha pedido que no se "politice" la visita de un "referente espiritual", pero sí que se respete la "reflexiones sobre la familia y la natalidad" que hizo Léon XIV, según ha dicho Juan Fernández, portavoz del PP en el hemicilo.

La diputada de la CUP Pilar Castillejo en el Parlament / ACN

Los anticapitalistas han puesto especialmente el foco en el Govern de Salvador Illa. "El problema también es la hipocresía de aplaudirle con las orejas en el Congreso y después hacer bandera de los mismos derechos que se negaron con ese discurso. Y, además, movilizar toda la capacidad institucional mientras se guarda silencio ante una visita que cuestiona derechos humanos que han costado décadas de lucha social y feminista", ha dicho Pilar Castillejo, líder de filas del grupo parlamentario.

El problema también es la hipocresía de aplaudirle con las orejas en el Congreso y después hacer bandera de los mismos derechos que se negaron con ese discurso Pilar Castillejo — Presidenta del grupo parlamentario de la CUP

La crítica de los Comuns escala hasta el hecho de que León XIV decidiera pronunciar un discurso como "jefe de la Iglesia y no de un Estado", mientras que la CUP dice "no entender" siquiera por qué se le dio ese altavoz y mucho menos la publicidad institucional. ERC, por su parte, ha recordado que su mensaje llega como representante de la Iglesia y que debe entenderse desde esa óptica. "Desde Esquerra defendemos el derecho a morir dignamente, el derecho al aborto; yo me quedo con las palabras en las que apelaba a encontrar soluciones a los conflictos bélicos que vive el mundo", ha explicado Ester Capella, portavoz republicana en el Parlament.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella. / Marta Sierra / ACN

Es el mismo argumento del que ha echado mano el PSC. "En los momentos que vivimos ahora, en que hay discursos de odio y señalamiento, nos gustaría centrarnos en los puntos que compartimos con el Papa: el discurso de la paz, del diálogo y de la justicia social. Evidentemente, hay cosas que no compartimos", ha asegurado Elena Díaz, portavoz del grupo parlamentario socialista.

Los abusos de la Iglesia

En sus primeros días en España, el Papa ha hecho equilibrios en todo el arco parlamentario por lo que se ha leído como un apoyo a la regularización de inmigrantes del Gobierno y su rechazo a la multilateralidad internacional. Pero también ha denunciado los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, si bien se ha referido a ellos como "heridas". Un gesto que para Albiach es insuficiente. Por ello, ha suscrito las palabras de Miguel Hurtado, la víctima que destapó el caso Montserrat, quien ha denunciado que el Papa no se reúna con las personas que sufrieron abusos en la abadía antes de asistir al acto previsto para el miércoles. Hurtado llegó a enviar una carta al pontífice para pedirle que cancelase su visita al monasterio de Montserrat.

"Debería haberse reunido con las víctimas ahí mismo", ha lamentado la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns, quien ha vuelto a pedir al resto de formaciones que luchen por el "reconocimiento, la reparación y la investigación" de esa lacra. Albiach ha reclamado, en este sentido, que se reactive la ley para la imprescriptibilidad de las agresiones cometidas contra menores que está en el Congreso.

La polémica del catalán

El mismo día en que da inicio la agenda papal en Catalunya, y uno antes de que tenga lugar el gran acto central, la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, Junts y ERC han vuelto a reivindicar el valor y la necesidad, a su juicio, de que León XIV hable catalán. Si bien en un inicio no tenía previsto hacerlo en la bendición, pero sí en otros parlamentos, la polémica obligó a cambiar de planes. "Esperamos que el Papa tenga claro que la lengua de Catalunya es el catalán y que haya entendido la importancia y la trascendencia", ha relatado Salvador Vergés, portavoz de Junts en el Parlament. "Le pedimos que tenga muy en cuenta el país que visita, qué lengua se habla, para homenajear a Gaudí y a la Sagrada Familia, a Catalunya, a su lengua y al país. Esperemos que todo vaya como tiene que ir y que use la lengua del país", ha avisado Capella.

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El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés. / Maria Rodriguez Ribalta / ACN

Vergés ha recordado que el presidente del Parlament, Josep Rull -de su color político-, hizo gestiones para lograrlo, así como que la líder de Junts en la Cámara catalana, Mònica Sales, envió una carta a Illa sobre este asunto. También los representantes posconvergentes en el Congreso y el Senado, Míriam Nogueras y Eduard Pujol, solicitaron el lunes al Papa, durante su salutación oficial antes del discurso en el Congreso, que usara el catalán como acto de "respeto" a Catalunya. Un gesto que el PP ha considerado este martes, en boca de Juan Fernández, que estaba "fuera de lugar".