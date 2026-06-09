Así alertó el servicio de inteligencia de la Guardia Civil a la UCO sobre el ataque de Leire Díez

Una "nota de despacho" sin membrete, simplemente llamada así, "nota de despacho", llegó a la UCO el 29 de abril de 2025. Procedía de hechos recogidos en una de las Unidades Centrales Especiales (UCEs) de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Su título, como corresponde, era lacónico: "Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO". En su texto llegaba el primer aviso que la Unidad Central Operativa del instituto armado recibía sobre la orquestación de una ofensiva contra la unidad y contra algunos de sus oficiales.

La nota está en el origen de la crispación que rodea a las investigaciones que la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, está llevando a cabo en la trama Leire. La jefatura que envió la nota es la principal unidad de inteligencia de la Guardia Civil, la heredera del antiguo SIGC, o Servicio de Información del Cuerpo.

La Jefatura de Información avisaba, sin desvelar la fuente, de los manejos de Leire Díez buscando material comprometido. "Por parte de esta Jefatura, se han obtenido informaciones que apuntan a la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO y la profesionalidad y honorabilidad personal de algunos de sus integrantes (en concreto del teniente coronel Antonio Balas...)", dice el texto del documento, incorporado al sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

A raíz, de aquella nota, el entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, ordenó poner escolta a Balas y a otro agente relacionado con la investigación.

Acusar a la UCO

Ninguna UCE de la Guardia Civil tuvo que realizar una investigación compleja. El comandante Rubén Villalba -entonces miembro de la Jefatura de Información y hoy apartado de ese destino, procesado y sometido a expediente disciplinario- había comenzado a verse pillado por su relación con el comisionista Víctor Aldama y había decidido colaborar informando a su jefe de reuniones mantenidas con miembros de la trama.

Uno de los párrafos clave de la nota que la Jefatura de Información envió a la UCO / El Periódico

Por primera vez trasciende un documento del día a día de una unidad de inteligencia que habla tan elocuentemente de los efectos de la desinformación. "El objeto de esta campaña sería tratar de crear una corriente de opinión y de influencia basada en la supuesta falta de rigor profesional y en la existencia de motivaciones espurias en las investigaciones desarrolladas por la UCO", considera el analista que hizo llegar los hechos al general jefe Información.

El objetivo final de esa campaña de la que advertían era que el descrédito "se extendiera a las actuaciones que afectan al entorno de los miembros del Gobierno".

Una mujer influyente

Por primera vez, también, una unidad de la Guardia Civil no implicada en labores de policía judicial hablaba de "una mujer identificada como María Leire Díez Castro". La nota de Información la señalaba tras haber contactado con el comandante Villalba y "el entorno de Hafesa".

Se refería a la empresa de un procesado en la trama de Hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, en ese momento fuera del país. En ambos casos, se trataba de "aglutinar sus estrategias de defensa y dirigirlas contra la instrucción que lleva a cabo la UCO".

Rubén Villalba, comandante del área de Información de la Guardia Civil / El Periódico

El servicio de inteligencia de la Guardia Civil le echó un vistazo a aquella mujer. La nota de la Jefatura de Información advierte a la UCO de que Leire Díez "dispone de abundante producción en redes sociales, con clara vinculación al PSOE y al señor Santos Cerdán". Señala además que el grupo de Leire actúa "de forma muy directa y 'agresiva' y por medios poco discretos".

Alusión a la directora

El comandante Villalba había contado a sus superiores que Leire y un compañero de esta en Correos, Fran Ortega, le habían ofrecido un nuevo abogado, con el respaldo de "Koldo y el partido". La nota dice: "Parece ser que de momento el comandante no habría aceptado dicho ofrecimiento".

Información alertó de los planes hablados durante una videoconferencia -ya muy conocida- de Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y otros, con Alejandro Hamlyn. En esa videoconferencia sale que se le ofrece a Hamlyn "atacar procesalmente la instrucción que está llevando la UCO", actuando en conjunto, "personalizando acusaciones injuriosas" contra los guardias que investigan el caso, según la nota.

Hay en la nota, además de la información que le pasan a la UCO, un apunte significativo: "El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta 'estrategia' se encontraría el sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la Directora General de la Guardia Civil".

La nota remata apuntando que "podrían existir" -y, sí, existían- "soportes de grabación de audio/vídeo" de los dos contactos de Leire Díez con Rubén Villalba.