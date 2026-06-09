Las anotaciones asturianas en las libretas de Leire Díez y su trama: un "pacto" para el derribo de las baterías de Avilés, Duro Felguera y un misterioso viaje a Cudillero

El abundante material incautado a la trama del entorno socialista a cuyo frente se sitúa a Santos Cerdán, ex secretario general de Organización del PSOE, deja varias referencias asturianas. Entre ellas, la adjudicación realizada por la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI) del contrato del derribo de las antiguas baterías de cok de Arcelor en Avilés y la utilización como modelo del rescate estatal de Duro Felguera para lograr que la SEPI ejecutase la misma operación con la compañía vasca Tubos Reunidos, ahora investigada.

La mención a las baterías de cok aparece, al menos, en un documento intervenido respecto a una reunión de la trama en la que se reparten tareas tendentes a influir en procesos públicos a favor de empresas. Concretamente, tuvo lugar en Pamplona el 6 de julio de 2021, en la sede de Servinabar, la empresa central de la trama en la que figura al frente Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, al que la UCO de la Guardia Civil atribuye la posesión "de forma velada" del 45% de la sociedad. Las otras dos grandes patas de esta parte de la trama, que se organizaba como un grupo denominado "Hirurok", las completan Leire Díez, la "fontanera" del PSOE y principal ejecutora de las llamadas "cloacas" socialistas, y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero.

El documento de la citada reunión es un listado de cuestiones o tareas a repartirse, entre las que figura una mención a la empresa navarra de demolición Erri Berri, ya investigada y que fue registrada por los agentes. La mención es la siguiente: "ERRI-BERRI: Esperando la resolución de su recurso en baterías de Cok Avilés. ¿Posible acuerdo entre ERRI BERRI y LEZAMA+ALAMOS?". Aparejada tiene una nota manuscrita: "Llamar ahora".

Encabezado del documento de la reunión en la sede de Servinabar del 6 de julio de 2021 / LNE

Se aprecia así en el documento el interés de la trama por la adjudicación de la demolición de las baterías, que dependía de la SEPI, cuya gestión, tanto de licitaciones como de rescates públicos a empresas, está en el meollo de las investigaciones de la UCO y la Audiencia Nacional. Como ya publicó este diario, la Guardia Civil registró la sede de Erri Berri, la ejecutora de la obra, al sospechar que la "fontanera" Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI formaron un grupo para influir en adjudicaciones. Sospecha fundamentada en estas anotaciones de reuniones que ahora salen a la luz.

Erri Berri, en unión temporal de empresas (UTE) con Afesa, terminó ejecutando el proyecto tras serle adjudicado en noviembre de 2021, apenas unos meses después de la reunión de la trama en Servinabar que consta en las anotaciones incautadas. Pero la adjudicación fue, ciertamente, muy movida. Previamente, la SEPI había otorgado los trabajos a la otra UTE que se presentó Lezama-Los Álamos. Pero, curiosamente, esa adjudicación se anuló, dándole la vuelta a la tortilla en una segunda convocatoria.

Mención al contrato de las baterías de Avilés para Erri Berri. / LNE

Fue entonces Erri Berri la elegida, con una oferta de valor de los trabajos cuya cuantía -2,8 millones- no pasó desapercibida, al ser sorprendentemente más baja que la de Lezama-Los Álamos, de 6,14 millones. De hecho, la compañía navarra tuvo que justificar posteriormente esa bajada de precio. La SEPI dio por buenas las explicaciones, lo que provocó un posterior recurso de la otra UTE, que no prosperó. Erri Berri ejecutó así el derribo de las antiguas baterías de Arcelor. En este baile de adjudicaciones se entiende la referencia a un posible acuerdo entre Erri Berri y Lezama-Los Álamos que hace el documento de la trama de Santos Cerdán y Leire Díez. Aunque ese acuerdo nunca se dio y el contrato fue para la compañía navarra.

En sus investigaciones, la UCO sospecha que para la adjudicación a Erri Berri se pagó, al menos, una mordida de 99.492,25 euros, "en virtud de dos facturas emitidas" a la empresa navarra de demoliciones por parte de Servinabar. Otras fuentes llegaron a situar los pagos por esta intermediación en 400.000 euros.

Un misterioso viaje a Cudillero

En las anotaciones referentes a la misma reunión de la trama en la sede de Servinabar aparece, añadida a mano, otra nota que hace mención a Asturias. En este caso, se tratra de un misterioso viaje a Cudillero que carece, por ahora, de explicaciones. "Ir a Cudillero", escribió alguno de los protagonistas justo encima del siguiente epígrafe:

"Tubos Reunidos: Los 112,8 MM € comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy 6/Jul, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Anttón (sic) lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta con la información fidedigna. Presión del PNV ante el Gobierno. ¿Compensación para Servinabar? Vct tiene hilo directo con Presidente de TR, Francisco Irazusta".

Tubos Reunidos es una empresa vasca que recibió un rescate público de la SEPI de casi 113 millones de euros, puesto ya bajo la lupa de las investigaciones de la trama. Su sede ya ha sido registrada por la UCO.

Parte del documento de la reunión en la que aparece escrito a mano "Ir a Cudillero". / LNE

Duro Felguera en la libreta de Leire

Y precisamente el rescate de Tubos Reunidos aparece vinculado en otro documento, de alguno manera, con el de Duro Felguera, la ingeniera asturiana al que la SEPI inyectó 120 millones de euros. En este caso, en la ya famosa "libreta azul" en la que Leire Díez, la "fontanera" del PSOE, anotaba tareas y asuntos de su agenda.

Figura, escrito a mano por Díez, la siguiente anotación: "Duro Felguera como antesala a la que se pueda dar en TTRR". El rescate a Duro fue aprobado por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez el 9 de marzo de 2021. El de Tubos Reunidos ("TTRR" en la anotación de Leire) se aprobó posteriormente, el 20 de julio. En su reflexión escrita a mano, Leire Díez establecía una similitud entre la situación de la ingeniería asturiana rescatada con la que se podría dar en Tubos Reunidos. Y en esa misma página de su libreta, aparece más abajo otro escueto apunte para reforzar el mismo paralelismo: "TTRR y Duro Felguera".

Anotaciones en la libreta azul de Leire Díez en las que se hace mención a Duro Felguera y a Nervis Villalobos. / LNE

Nervis Villalobos

Igualmente, en la misma página, curiosamente aparece una mención a "Nervis", otro personaje con el que la trama de Leire Díez estableció vínculos y que forma parte de la historia más negra de Duro Felguera. En concreto, según la UCO, se trataría de Nervis Villalobos, exviceministro chavista de Venezuela, imputado en el caso de las mordidas que Duro Felguera le habría pagado a él y a otro ex alto cargo del país latinoamericano para llevarse el contrato de un macroproyecto de central de gas. Las investigaciones apuntan a que Leire Díez presionó al fiscal anticorrupción Grinda para que se archivasen varios casos que llevaba, entre ellos el de Duro. Nervis Villalobos, además, aparece como uno de los contactos en Venezuela del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en otra causa, aunque las diferentes tramas que orbitan en torno al PSOE se acaban entrelazando de alguna u otra manera.

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¿Y qué está escrito en la famosa libreta de la "fontanera"? Una especie de epígrafe llamado "Nervis" en el que se enumeran dos puntos: "Reunión con ZP" y "Nacionalidad". Algo que reforzaría las líneas de investigación que señalan la relación entre Zapatero y Villalobos, y entre este y Leire Díez, así como que, dentro del intercambio de favores de la red, el exviceministro chavista habría pedido a la "fontanera" que mediase para conseguirle la nacionalidad española.