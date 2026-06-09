El ministro Ángel Víctor Torres rompe el silencio sobre su cáncer de próstata: "No tenía ningún síntoma"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, habló en primera persona, sin rodeos y con una claridad poco habitual, de su experiencia con el cáncer de próstata. Lo hizo en Gente Maravillosa, de Televisión Canaria, presentado por Eloísa González, donde relató el diagnóstico, el impacto emocional de las pruebas, el papel del PSA y las secuelas, insistiendo en la detección precoz y en acudir al médico aunque no haya síntomas.

El testimonio del ministro tuvo un mensaje central desde el primer momento: el cáncer de próstata puede avanzar en silencio. Según explicó durante la conversación, no había señales previas que le hicieran sospechar que padecía la enfermedad. No tenía sangre en la orina, no se levantaba por las noches, no sufría molestias urinarias ni presentaba los síntomas que muchas personas suelen asociar erróneamente a este tipo de cáncer. “No, ninguno”, respondió al recordar que el diagnóstico llegó sin aviso.

Un diagnóstico inesperado

Torres contó que acudió al médico por una molestia distinta, relacionada con una sensación de quemazón en el pie y una parálisis en un lado. A partir de ahí, un análisis de sangre reveló que los niveles de PSA estaban disparados. Ese marcador encendió las alarmas y dirigió la atención hacia la próstata. Después llegaron las pruebas que confirmaron el diagnóstico.

Ángel Víctor Torres y Eloísa González / Jose Novelle

El relato sirvió para subrayar una idea que también se puso sobre la mesa en el programa: el cáncer de próstata no siempre avisa. De hecho, cuando da la cara, en muchos casos puede ser demasiado tarde. Por eso, la detección precoz se convirtió en el eje de la intervención. La única forma de descubrirlo a tiempo, insistieron, es acudir al médico de cabecera o al urólogo y realizar los controles correspondientes.

El ministro recordó que, cuando el tumor puede curarse, suele ser precisamente cuando no produce síntomas. En esa fase, según se señaló en el programa, las posibilidades de curación pueden ser muy altas. De ahí la importancia de no esperar a que aparezca una señal evidente para pedir una revisión.

Hablar claro de un tema incómodo

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Eloísa González destacó la valentía de Torres al hablar con naturalidad de un asunto que sigue siendo tabú para muchos hombres. La presentadora trasladó lo que se escuchaba en plató: “qué valiente”. El ministro, sin embargo, llevó la conversación más allá del reconocimiento personal y puso el foco en el silencio que todavía rodea al cáncer de próstata.

“Muchos hombres no lo quieren hacer ni lo quieren decir”, afirmó. Incluso señaló que hay personas que se operan y nunca lo cuentan por vergüenza, porque vinculan la enfermedad y sus posibles secuelas con cuestiones de virilidad. Frente a esa mirada, Torres defendió que lo primero debe ser la salud, la vida y, después, la calidad de vida.

También habló de sexualidad e incontinencia, dos de los grandes miedos asociados a la operación. En su caso, explicó que las cosas se han ido normalizando poco a poco. Aseguró que la incontinencia ha mejorado y que, acorde a su edad, mantiene la capacidad sexual. Además, recordó que hace años este tipo de intervención estaba mucho más asociada a la impotencia, independientemente de la edad del paciente, pero que los avances médicos han cambiado ese escenario.

El miedo a los resultados

Torres no escondió la parte más dura del proceso. Para él, lo peor no fue el dolor físico de la operación ni los días posteriores, aunque reconoció que el postoperatorio fue difícil. Explicó que la intervención se realizó con robot y que pasó varios días sin poder comer con normalidad. Sin embargo, insistió en que el sufrimiento más intenso no fue ese.

“Lo peor es conocer los resultados de las pruebas”, explicó. Saber si el cáncer se ha extendido a los huesos, si hay órganos dañados o si existe metástasis es, según relató, el momento de mayor angustia para cualquier persona que atraviesa una enfermedad oncológica. Ese periodo de espera, de incertidumbre y de miedo, marcó especialmente su experiencia.

Desde ahí, quiso enviar un mensaje de ánimo a quienes estén pasando por una situación similar. Habló de fuerza, optimismo y de la importancia de apoyarse en la gente cercana. Para Torres, afrontar el cáncer requiere también sostenerse emocionalmente en quienes acompañan al paciente durante el proceso.

Una defensa cerrada de la sanidad pública

El testimonio terminó con una defensa rotunda de la sanidad pública. Preguntado por si se siente orgulloso del sistema sanitario, Torres respondió sin dudar: “Indudablemente”. Aseguró que España cuenta con una “perla” que quizá no siempre se valora en su justa medida y recordó que el Estado del bienestar se construyó sobre pilares como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Ángel Víctor Torres y Eloísa González en el plató de 'Gente Maravillosa', de Televisión Canaria / Jose Novelle

El ministro defendió que una persona no debe ser discriminada por su renta a la hora de operarse de un cáncer de próstata, de una dolencia cardíaca o de cualquier otra enfermedad. En ese sentido, puso en valor a los profesionales sanitarios que lo atendieron a él y a personas de su entorno en distintos momentos de dificultad.

“Solo tengo alabanzas para quienes me han tratado”, afirmó, antes de extender ese reconocimiento al conjunto del personal sanitario. Torres pidió romper una lanza a favor de esos profesionales y sostuvo que España debe sentirse orgullosa de su sanidad pública, a la que definió como una de las mejores del mundo.

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Su paso por Gente Maravillosa dejó así algo más que un testimonio personal. Fue una llamada directa a los hombres para que pierdan el miedo, abandonen la vergüenza y se revisen. Porque, como recordó el propio Torres, cuando el cáncer de próstata no da síntomas puede ser precisamente cuando todavía está a tiempo de curarse.