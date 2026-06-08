Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Tono Calleja Flórez Leire Díez puso en marcha una operación contra el Tribunal Supremo para "culminar con éxito la amnistía" "Villarejo tiene pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena"

Tono Calleja Flórez La UDEF descubre que la trama de blanqueo del caso Zapatero tenía contacto directo con la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez Uno de los abogados de la presunta organización criminal conoció a la dirigente del país sudamericano en 2013 en París, cuando era ministra de Comunicación.

La UCO acusa a un capitán de revelar a la trama de Leire Díez "secretos oficiales" sobre la estructura de la Guardia Civil El oficial Juan Sánchez Yepes está incurso en un expediente disciplinario, que se abrió después de aparecer señalado por el juez de la Audiencia Nacional en la instrucción sobre la "fontanera".

El juicio por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz encara su recta final El juicio por el conocido caso David Sánchez entra en su recta final. La vista se retoma este en la Audiencia Provincial de Badajoz, a las 9.30 horas, con los alegatos: las acusaciones populares, las defensas de los 11 investigados y la fiscalía intervendrán para exponer ante el tribunal su análisis y valoración de las pruebas y fundamentar su petición de condena o absolución. Es la última oportunidad que tienen de argumentar sus tesis antes de que se dicte sentencia.

Iván Gil Sánchez se desvincula de la trama de Leire Díez: “Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre sus andanzas” El jefe del Ejecutivo desliza la intención de emprender acciones legales en defensa de la honorabilidad del PSOE" después de que los servicios jurídicos analicen el sumario.

El PP cita a la directora de la Guardia Civil para que comparezca en el Senado por sus reuniones con Leire Díez La comisión de Interior del Senado va a citar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a una comparecencia urgente la próxima semana para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Fuentes del PP han avanzado a EFE que la citación será decidida en una reunión de mesa y portavoces de la comisión que comenzará a las 13:00 horas de este viernes, un órgano en el que ese partido tiene mayoría suficiente para decidir las comparecencias.

Hereu muestra "absoluta tranquilidad sobre la honestidad" del PSOE El ministro de Industria y Turismo, el socialista Jordi Hereu, ha mostrado "absoluta tranquilidad sobre la honestidad" del PSOE, pese a que "pueda haber alguna persona con comportamientos que no están a la altura". "Es una organización al servicio del país", ha remarcado. Así ha respondido este viernes en Santillana del Mar (Cantabria) al ser cuestionado por los medios de comunicación acerca de los procesos judiciales en marcha que investigan a cargos del partido.

Vox: la corrupción cerca a Sánchez El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, considera que los casos de corrupción están "cercando" a Pedro Sánchez y cree que esto acabará con el presidente del Gobierno en la cárcel. Y en cuanto a las declaraciones que ha realizado el ministro del Interior esta mañana, le ha acusado de ser un "mentiroso compulsivo" y de no dar explicaciones.

Maillo pide responsabilidades El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este viernes que el PSOE debe asumir la "responsabilidad 'in eligendo'" al hilo de algunos nombramientos de "puestos de alta responsabilidad" ante lo que se está conociendo en el caso de la exmilitante socialista Leire Díez, así como ha aseverado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, "no puede seguir en su responsabilidad si ha mentido".