Los Comuns reclaman al Papa que defienda el derecho a la vivienda en su visita a Catalunya

Los Comuns parten de la base que no deberían dedicarse recursos públicos para sufragar la visita del Papa León XIV. "La Iglesia católica tiene suficiente patrimonio para sufragar sus gastos", sostienen. Sin embargo, reconocen el rol "positivo" que representa el Pontífice a escala mundial, por lo que han decidido hacerle tres peticiones pensando en los mensajes de sus intervenciones: que defienda el derecho a la vivienda, que exhiba "compromiso" con el catalán y que abogue por tomar medidas contra los abusos sexuales que se han producido por parte de religiosos.

Así lo ha enumerado el portavoz del partido en el Parlament, David Cid, que ha dejado claro que su formación participará solo de aquellos actos en la agenda del Papa que no sean estrictamente religiosos. Sí que están presentes este lunes en el Congreso y acudirán a la visita que hará León XIV a la cárcel de Brians, pero no participarán de las misas. La excepción será la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, a la que sí que asistirá en ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considerando que hay motivos de carácter "patrimonial" para su presencia.

Tres peticiones

En cuanto al contenido de los discursos, Cid ha asegurado que espera que el Papa tenga muy presente el gran problema de la vivienda y de desigualdades que hay en Catalunya. Esperan, ha dicho, su "compromiso firme" en contra de que cada vez haya una mayor concentración de la riqueza y con poner a disposición patrimonio de la Iglesia para aumentar el parque público de vivienda siguiendo el modelo del acuerdo sellado con el arzobispado de Tarragona.

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En cuanto a los abusos cometidos por eclesiásticos, los Comuns consideran que el Pontífice debe ir más allá de escuchar a las víctimas. Además del reconocimiento, le piden "reparación, toma de medidas e investigar" para que haya garantías de no repetición de esos delitos. Han recordado, en este sentido, las dos comisiones de investigación que su grupo impulsó tanto en el Parlament como en el Congreso. Por último, han recordado también que las intervenciones en Barcelona serán también una "prueba del algodón" sobre el compromiso del Papa con la lengua catalana. "Es imprescindible que se exprese en nuestra lengua", ha defendido Cid ante la polémica abierta la semana pasada sobre el idioma en que se expresará el Pontífice.