León XIV en Catalunya
ERC y Junts cargan contra el Arzobispado de Barcelona y el Govern por la "desidia" con el catalán en la visita del Papa
Alamany afea a Puigdemont que pida silbidos contra el pontífice pero su partido acuda a los actos
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La visita del Papa a Catalunya sigue trayendo cola por el asunto del catalán. ERC y Junts han vuelto a protestar este lunes porque consideran que esta lengua no estará lo suficientemente bien representada en los actos del pontífice en esta comunidad. Tanto el partido de Oriol Junqueras como el de Carles Puigdemont consideran que hay dos responsables de este hecho: el Arzobispado de Barcelona y el Govern de Salvador Illa, que no han hecho los 'deberes' a la hora de transmitir al Vaticano la importancia de la lengua catalana.
Aunque está previsto que León XIV utilice el catalán en su paso por Catalunya, tanto ERC como Junts consideran que será insuficiente. La secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, ha acusado al arzobispo Joan Josep Omella de haber actuado con "desconsideración". "No ha estado a la altura de lo que somos como país ni tampoco a la hora de transmitir que aquí se habla una lengua", ha añadido. También ha incluido al Govern de Salvador Illa en las críticas por haber actuado con "desidia" y no haber presionado más en este asunto.
En un sentido similar se ha expresado el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha tachado a Omella de "intolerante" y le ha acusado de "menospreciar la lengua y la cultura catalana". Rius tampoco ha dejado al Govern al margen: le afea haber tenido un "triste papel subsidiario". Para el partido de Puigdemont, la Generalitat debería haber utilizado todas las herramientas diplomáticas de las que dispone para lograr que el catalán tuviera un papel más protagonista en la visita papal, algo que el partido denuncia que no se ha hecho.
"Míriam Nogueras ha hecho más pidiéndoselo en el Congreso, que el president Illa", ha rematado. De esta forma se ha referido al hecho de que la líder del partido en Madrid haya aprovechado la visita de León XIV a la Cámara Baja para pedirle personalmente que se exprese en catalán en su visita a Barcelona.
ERC y Junts han ofrecido el mismo discurso pero, de nuevo, no han perdido la ocasión para lanzarse la puya de rigor. En este caso ha sido Alamany quien ha afeado al partido de Puigdemont que, mientras el expresident pide silbar al Papa por el asunto del catalán, sus diputados acuden a los actos, como ha sido el caso de Nogueras. "Hacer las dos cosas es incoherente. O una, o la otra", ha dicho.
El discurso en el Congreso
El discurso que el Papa ha hecho este lunes en el Congreso de los Diputados no ha levantado pasiones ni en un partido ni en el otro. Rius ha considerado que el pontífice "es libre de hacer las manifestaciones" que considere oportunas. Alamany sí ha aplaudido el mensaje de "paz, esperanza y convivencia" que ha lanzado León XIV, pero ha preferido poner el foco en el PP y Vox. ERC reprocha a estas formaciones que se alineen con el Papa cuando practican un discurso "polarizado" que no va en la misma línea.
Pese a su descontento con el Arzobispado de Barcelona, ERC enviará representación a los actos del Papa en Catalunya. En el del Estadi Olímpic Lluís Companys estará el presidente del partido, Oriol Junqueras. En el de la Basílica de la Sagrada Família acudirá una representación del grupo parlamentario. Junts también tendrá representantes, pero no ha ofrecido más detalles.
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