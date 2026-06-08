La UDEF descubre que la trama de blanqueo del caso Zapatero tenía contacto directo con la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez

El Grupo 22 de la Brigada de Blanqueo de la UDEF descubrió al llevar a cabo los primeros registros de las viviendas de los implicados en la presunta trama del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que uno de los integrantes de la organización criminal mantenía un chat de Whatsapp con la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, según consta en un escrito de la fiscal Elena Lorente, al que ha tenido acceso esta redacción.

En el acta de esa entrada y registro de la vivienda del abogado Miguel P. J, en la que estuvo presente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, se especifica que las conversaciones de mensajería whatsapp con interés para la causa eran, entre otras, las de "Danilo-España", "Felipe Baca", "Rodolfo Reyes", "Armando Capriles" y "Delcy Rodríguez".

Los chats del abogado de la trama de Zapatero / EL PERIÓDICO

Las fuentes consultadas confirman que este letrado madrileño, que también dispone de la nacionalidad de la República Dominicana, conoció en 2013 a la ahora presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez. Y lo hizo en un viaje que realizó a París, en el que "un amigo" le presentó a la entonces ministra de Comunicación e Información, que poco después sería nombrada canciller o ministra de Relaciones Exteriores por Nicolás Maduro.

Estudió en París

Esta política venezolana realizó un posgrado en la Universidad de París X Nanterre (Francia), donde cursó una maestría y estudios de Doctorado en Derecho Social y Sindical. Las mismas fuentes explican que el abogado y la política venezolana han mantenido desde 2013 el contacto, aunque sostienen que sus intercambios de mensajes eran casi protocolarios y en fechas señaladas.

Un informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero desvela que el lugarteniente del expresidente, "Julito" Martínez Martínez, creó una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas con la que representó en Dubái en un negocio de venta de oro en diciembre de 2020 al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya titular era Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un encuentro en junio de 2016. / OEA / EUROPA PRESS

La entidad financiera de Estados Unidos Boreal Capital Management bloqueó 653.874 dólares a la empresa offshore de Islas Vírgenes Británicas que la UDEF atribuye al entramado societario liderado presuntamente por Zapatero, según especifica un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por el letrado Bernaldo del Rosal, que ejercía la defensa de "Julito" Martínez Martínez.

Entregó botellas de vino

El letrado Miguel P. J, a quien se le interceptó en su teléfono el chat de Whatsapp con Delcy Rodríguez, fue quien entregó botellas de vino al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por orden del inversor venezolano Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, que llegó a comprar 40.000 euros en botellas de importantes bodegas.

En las conversaciones descubiertas figura una conversación de Whatsapp entre este abogado y el que era máximo accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en el que el letrado pregunta a este empresario venezolano si tenía "acceso al Consulado de España en Caracas, para hacer un poder ahí". Ante la negativa de Reyes, el abogado responde: "Si no le decimos a Julio Martínez. ZP".

Constituye sociedades

Para la fiscal Lorente, el abogado Miguel P.J. era el encargado de "constituir sociedades y ostentar cargos sociales en algunas de ellas", bien sea como socio o como administrador. Tambén habría participado en actividades de "entrega de efectivo del financiero peruano Luis Felipe Baca, imputado en la causa".

Este letrado también recibía instrucciones del empresario venezolano Danilo Díazgranados que abonó fondos a "Julito" Martínez Martínez, quien según el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama era el lugarteniente de Zapatero.

El empresario venezolano, Danilo Diazgranados. / LP

Una de las empresas que recibió tres transferencias por un total de 500.000 euros procedentes del rescate de Plus Ultra fue la mercantil Allpa Wira Trading AG, que envió fondos al venezolano Rodolfo Reyes, consejero de Plus Ultra: "Según consta en la información aportada por las autoridades francesas la empresa suiza Allpa Wira Trading AG emitió el 26 de febrero de 2021 una factura (preinvoice) de venta de oro por valor aproximado de 27.608.706 euros a la empresa Al Joud Precious Metal and Stones Trading LLC".

Un 'pseudobanco'

Además, el abogado Miguel P. J. habría llevado en enero de 2021 "cantidades de dinero al propio Rodolfo Reyes (20.000 euros), a la novia del ministro José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez (2.000 euros) y a otra mujer, no identificada por el momento, llamada Alejandra (3.000 euros). El origen de esas cantidades procedería del cash manejado por Felipe Baca, que como figura en la denuncia actúa como gestor de la organización de blanqueo, a modo de "pseudobanco" de dinero de ilícito origen".

La fiscal Lorente afirma que Miguel P. J. "maneja importantes cantidades en efectivo de la organización criminal, que las pone al servicio de las necesidades de clientes de la misma", como por ejemplo el propio máximo accionista de Plus Ultra, al que el Ministerio Fiscal considera "cliente" de la trama de blanqueo. Las autoridades francesas sostiene que este letrado entremezcla "cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa y que reintegra 'limpia' a sus clientes".

Foto del informe de la UDEF: En la imagen se observa, de izquierda a derecha a Julio Martínez Martínez, a un desconocido, a Julio Martínez Sola, a Roberto Roselli y un varón desconocido. / EL PERIÓDICO

En dicha organización tenía una preeminente función organizativa Baca Arbulu, para quien Miguel P. J. realiza "tareas gestoras relacionadas de distribución de cantidades de dinero en cash que Baca previamente le facilita". Este letrado utilizaba "su amplia red de contactos", uno de ellos el "lugarteniente" de Zapatero, quien se reunió el 11 de junio de 2021 en Caracas con los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola. En enero de 2021 tuvo lugar "una comida entre Julio Martínez (el "Julio de Palomero") con Reyes, a la que también acudió Julio Martínez Sola (el "Julio de Reyes"), es decir, el socio fundador de Plus Ultra".