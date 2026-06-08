Los mensajes de los partidos al Papa por su visita a Catalunya: "Defienda la paz y los derechos humanos"

La primera visita del papa León XIV a Barcelona, prevista para los días 9 y 10 de junio, llegará poco después de cumplirse un año de su elección como pontífice, el 8 de mayo de 2025. El viaje, con una agenda apretada y un marcado acento social, permitirá medir hasta qué punto el nuevo papa ha consolidado el rumbo iniciado por Francisco y cómo encaja su mensaje en una Catalunya aconfesional y cada vez más plural. Pero también pone sobre la mesa, una vez más, el debate político sobre el papel que la Iglesia debe tener en la vida pública.

Con esa premisa, EL PERIÓDICO ha recabado la opinión de todos los partidos con representación en el Parlament para saber qué lectura hacen del nuevo pontificado, qué esperan de su mensaje en Catalunya y hasta dónde creen que debe llegar la influencia de la Iglesia en cuestiones sociales, políticas y culturales. También sobre la implicación de las instituciones catalanas, que no financiarán directamente la visita, aunque sí colaborarán en la logística. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona renunciará a cobrar 78.000 euros por la cesión del Estadi Olímpic para la vigilia y la Generalitat aportará el importe que recaude por la tasa turística. Todos los partidos, salvo Aliança Catalana, que ha rechazado participar en este reportaje, han dado su punto de vista.

Desde el PSC, partido del Govern, ponen en valor no solo el impacto "espiritual" de la visita del Papa, sino también su dimensión "cultural y social". "Catalunya siempre ha sido un país con valores humanistas y solidarios; es un momento para aprovechar y darnos a conocer en el mundo", explica Elena Díaz, portavoz del grupo parlamentario, consciente de la exposición internacional que supondrá la visita del máximo responsable de la Iglesia católica. Díaz considera que la Iglesia, por su capacidad de influencia, "tiene parte de responsabilidad" a la hora de expresarse con contundencia contra "las desigualdades, las guerras y la pobreza". "Es una oportunidad relevante para que el Papa envíe desde Catalunya un mensaje a favor de la inmigración al conjunto de la ciudadanía", zanja.

La lectura que hace Junts de esta visita pasa por poner en valor que el Papa reconozca la "realidad nacional" de Catalunya, al "margen del Estado español", de sus instituciones y de su propia historia. "Más allá de las creencias y de la práctica religiosa de cada uno, es evidente que somos un país de tradición católica. Además, el Papa es jefe de Estado, por lo que las instituciones catalanas deben estar presentes y aprovechar la oportunidad", apunta el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés.

ERC pone el acento en el perfil más político del pontífice y, en especial, en su "claro posicionamiento" a favor de la paz y su disposición a "enmendar la plana" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Es importante su figura como jefe de Estado, pero también como transmisor de un mensaje claro de lucha contra la extrema derecha", señala la portavoz Ester Capella. También reivindica el papel social de las religiones en la transmisión de valores como la "solidaridad" y la "fraternidad", así como en el acompañamiento a los colectivos más vulnerables. Capella recuerda especialmente el papel que tuvo la Iglesia durante la pandemia, etapa en la que ella era consellera de Justícia y tenía competencias en asuntos religiosos, y subraya también su trabajo en los centros penitenciarios, ya que el papa León XIV acudirá a la cárcel de Brians.

Lorena Roldán, portavoz adjunta del PP en el Parlament, reivindica el "diálogo, la concordia y la amistad civil" asociados a la figura del Papa como ejemplo del clima que, a su juicio, debería imperar en Catalunya tras una década marcada por la tensión del 'procés'. "La Iglesia tiene una voz muy importante en la sociedad: debe hablar de dignidad humana, pobreza, exclusión social y defensa de la vida", sostiene. Roldán ve la visita como una oportunidad para proyectar internacionalmente "España, Catalunya y Barcelona", y para subrayar el papel de la capital catalana como espacio de encuentro, convivencia y apertura al mundo.

"En un momento de pérdida de la práctica religiosa, una baja natalidad y el avance del islamismo, la visita del líder espiritual es una oportunidad para recuperar las raíces cristianas", defiende Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament. El diputado de extrema derecha vive con "orgullo e ilusión" la movilización ciudadana ante la llegada del Papa y subraya también el simbolismo de que el pontífice inaugure la torre de Jesús de la Sagrada Família. "No es un acto turístico ni cultural; es religioso", remarca Garriga, que interpreta la visita como una reivindicación de la identidad cristiana de Catalunya y de España frente a lo que su partido considera una pérdida progresiva de referentes espirituales y culturales.

Los Comuns subrayan, ante todo, el carácter "aconfesional" del Estado y el respeto a la "diversidad cultural". Aun así, reconocen al Papa como "referente espiritual" para muchas personas y valoran que este pontífice quiera "seguir el hilo" del papa Francisco en la defensa de "la igualdad de las personas". Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario, destaca también su dureza frente a Trump y contra las "políticas antiinmigración y de persecución de personas migradas y racializadas", con el añadido simbólico ser el primer Papa estadounidense. "Ha sido muy contundente en la defensa de la paz y los derechos humanos, y ahí es donde creemos que debe tener un papel", explica. Albiach reclama, además, que esa voz moral se pronuncie ante el "genocidio en Palestina", tras poner en valor la reunión que el papa León XIV mantuvo en noviembre con el presidente palestino, Mahmud Abás.

Noticias relacionadas

"Una soberana tontería; un Estado aconfesional no debería gastar un solo céntimo en esta visita del Papa". Así de contundente se expresa Pilar Castillejo, presidenta del grupo parlamentario de la CUP, sobre la visita del pontífice a Catalunya. Su formación rechaza que una figura religiosa tenga "capacidad de influencia" sobre el debate público y considera que sus opiniones no deberían condicionar la acción política. Castillejo recuerda el papel histórico de la Iglesia en la represión de las mujeres y defiende que las instituciones deberían "estar por encima" de esa herencia. La CUP cuestiona, además, el coste público de la visita y sostiene que esos recursos podrían destinarse a otras prioridades sociales del país.