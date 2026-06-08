Los cuatro candidatos de Junts logran los avales para presentarse a las primarias en Barcelona

Los cuatro posibles candidatos de Junts a la alcaldía de Barcelona han logrado recabar los avales necesarios para pasar a la siguiente fase, la votación telemática que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio y que enfrentará Jordi Martí, Pilar Calvo, Jaume Alonso-Cuevillas y Glòria Freixa. El reglamento interno del partido obligaba a cada uno de los aspirantes a presentar el aval de al menos un 20% de los militantes y simpatizantes de la ciudad, aunque ofrecía la posibilidad de respaldar a más de una candidatura, lo que ha facilitado que todos superaran el umbral.

A pesar de ello, sí pueden extraerse algunas lecturas parciales de este primer tramo de las primarias. Martí fue el primero en conseguir los apoyos requeridos, menos de 48 horas después de que se abriera el plazo para recibirlos. El actual líder municipal de Junts cuenta con el apoyo del exalcalde Xavier Trias, quien lo nombró sucesor cuando dejó el consistorio en julio de 2024, y es el más conocido y próximo a la militancia del partido en la capital catalana, tras más de 15 años en el ayuntamiento.

Sin embargo, no cuenta con el respaldo de la dirección del partido. Carles Puigdemont intentó disuadirle durante más de un año, pero Martí no se dejó convencer y forzó la votación interna. "Hemos sido los primeros en conseguir los avales y salimos con todavía más fuerza con la mejor propuesta para la ciudad", expuso en un mensaje en las redes sociales el pasado domingo.

Unas horas más tarde, Calvo anunciaba lo propio. En su mensaje también manifestaba que quería hacer brillar a Barcelona como capital de Catalunya y "dejar atrás años de subordinación y decadencia" de los gobiernos de Jaume Collboni y Ada Colau. Conocida por su trayectoria como periodista deportiva, Calvo es diputada en el Congreso y presidenta del consejo nacional del partido, el órgano que actúa como parlamento del partido entre congresos. Su principal apoyo es Míriam Nogueras y se la considera próxima a Puigdemont.

Los otros dos candidatos consiguieron los apoyos este lunes, Cuevillas y Freixa. Primero lo ha hecho el exabogado de Puigdemont, que se ha declarado "contento y emocionado" de poder pasar a la siguiente fase para "confrontar ideas y proyectos", y, finalmente, ha superado el umbral la actual secretaria primera del Parlament.

Posibles pactos

No obstante, que todos hayan superado este requisito no tiene por qué traducirse en cuatro candidatos en las urnas, ya que podría haber pactos entre ellos. Freixa, además de ser la última en conseguir los avales, es desde el inicio la más abierta a los pactos. Debutó después del referéndum del 1-O, pero anteriormente había militado en Convergència y es de las voces del partido que defiende esta herencia, a lo que se suma su perfil liberal y pragmático. Freixa, que tiene buena relación con Jordi Turull, ha recibido el apoyo expreso de algunos de sus compañeros de escaño como Joan Canadell, Anna Erra o Salvador Vergés.

Noticias relacionadas

Cuevillas es actualmente el más outsider. Fue el primer abogado de Puigdemont, aunque posteriormente el expresident entregó su estrategia jurídica a Boye, y su afinidad con Borràs le ha enfrentado en más de una ocasión a Turull. Ha sido diputado en el Congreso y el Parlament, pero permaneció menos de un mes como secretario de la Mesa de la Cámara catalana. Fue relevado por apostar por rechazar la admisión a trámite de resoluciones contra el Rey o a favor de la autodeterminación, alegando que este tipo de desobediencia es una "bobada".