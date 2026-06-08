El Govern ofrece nuevas plazas de educación especial y pide una "reflexión" sobre la escuela inclusiva

El Govern afronta esta semana una compleja gestión de las nuevas huelgas convocadas por el sector educativo coincidiendo con la visita del Papa León XIV. Con la incógnita de si hay margen para alcanzar un nuevo acuerdo con los sindicatos mayoritarios, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha hecho planteado que es necesario abrir una "reflexión" sobre el modelo de escuela inclusiva y ha abogado por que haya más plazas de educación especial. También ha pedido "responsabilidad" a los docentes para "no perjudicar" a los alumnos y a sus familias ni en la recta final del curso ni en el inicio del que viene.

Hay gente en nuestro país que no quiere afrontar el problema y mira hacia otro lado, y eso ha provocado que el problema se haga cada vez más grande Albert Dalmau — Conseller de Presidència

Así lo ha asegurado en una entrevista en el programa Café d'Idees de Ràdio 4 y La 2, en la que ha argumentado que la escuela inclusiva le parece "un buen modelo" pero que hay que ser consciente de cuáles son "las limitaciones", algo que, asegura, el Executiu ya ha explicado en las negociaciones con los sindicatos. "Hay gente en nuestro país que no quiere afrontar el problema y mira hacia otro lado, y eso ha provocado que el problema se haga cada vez más grande", ha afirmado, además de añadir que hay muchos docentes "cabreados" ante la imposibilidad de gestionar tanta complejidad en las aulas.

No obstante, Dalmau ha defendido que hay que reforzar con más efectivos la escuela inclusiva y que por ello se han pactado ya la incorporación de 6.400 profesionales en los próximos años. El conseller fue, de hecho, quien selló el primer acuerdo con CCOO y UGT en marzo que soliviantó a los sindicatos mayoritarios, un pacto que se cerró durante la baja médica de la consellera de Educació, Esther Niubó. No obstante, Dalmau sostiene que no se equivocó. "Firmamos con los que querían firmar", ha sentenciado. Y ha apuntado que, en este segundo acuerdo, "se ha visto lo que se ha visto", es decir, que Ustec lo apoyó primero para acabar desmarcándose tras el 'no' de los profesores en la consulta de la semana pasada. "Defiendo el país de los acuerdos y no del bloqueo", ha insistido.

Las pruebas de selectividad y la visita del Papa

En todo caso, ha insistido en que el Govern está dispuesto a abordar los "temas de fondo" que afectan a la escuela catalana, un conflicto que, ha recordado, no nace con el actual ejecutivo sino que ha sido "heredado". También ha hecho un llamamiento a los sindicatos a hacer compatibles sus movilizaciones con el derecho a la movilidad y no entorpecer ni a los alumnos que se examinan de la selectividad ni a la visita del Papa.

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Este martes, las protestas de los profesores se retomarán a partir de las 9 coincidiendo con la llegada del Pontífice a Barcelona, además de ser el día en que los presupuestos que se tramitaron la semana pasada en el Parlament y que incluyen 8.300 millones de euros para la educación serán debatidos en comisión. Aunque el preacuerdo con Educació, con un coste de 2.700 millones de euros y una subida salarial para los docentes de 450 euros en los próximos tres años, haya sido rechazado por ser considerado insuficiente para resolver déficits estructurales en la escuela catalana, el Govern ya se ha comprometido a aplicarlo igualmente.