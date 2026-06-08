El Govern critica que Puigdemont anime a recibir al Papa con silbidos: "Así no se ayuda al catalán"

El Govern de Salvador Illa ha cargado contra la petición que ha hecho el expresident Carles Puigdemont de recibir al Papa León XIV este martes con silbidos y 'estelades'. Lo ha hecho por boca del conseller de Presidència, Albert Dalmau, que en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 ha asegurado que no considera que esta actuación sirva para dar un espaldarazo al catalán. "Así no se ayuda a la lengua", ha espetado tras la polémica, finalmente corregida, por el hecho de que el Pontífice no incluyera inicialmente el catalán en algunos actos clave de su agenda en Catalunya como la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

Dalmau ha argumentado que se debería "poner en valor" que el Papa haya decidido incluir el catalán en una "parte importante" de la ceremonia "en lugar de criticarlo". De hecho, ha lanzado una dura crítica a los gobiernos independentistas anteriores: "Ojalá que esos esfuerzos para llamar a silbarle se hubieran puesto en crear plazas en el Consorci per a la Normalització Lingüística", ha asegurado señalando el déficit de vacantes para aprender catalán dirigidas, especialmente, para personas migrantes.

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"Que se vean las 'estelades' y que se escuchen las voces y los silbidos de protesta contra el renacimiento del catolicismo franquista, opresor de minorías y cómplice de los crímenes contra la humanidad", aseguró el miércoles de la semana pasada el líder de Junts en un mensaje en X. También ANC, Òmnium, el Consell de la República, la AMI y la Lliga Espiritual han convocado a la ciudadanía a mostrar la bandera independentista tras el rechazo del cardenal Juan José Omella a colocar la 'estelada' en la Sagrada Família.