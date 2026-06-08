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Conflicto educativo

Los Comuns tachan de "error" cuestionar la escuela inclusiva y piden al Govern un diálogo "amplio"

Reclaman que se abra una ronda de contactos con sindicatos, grupos parlamentarios, familias y expertos para resolver el malestar en la escuela catalana

El Govern ofrece nuevas plazas de educación especial y pide una "reflexión" sobre la escuela inclusiva

Barcelona 07/10/2025 Sesión de control en el Parlament de Catalunya con la intervención del president de la Generalitat, Salvador Illa En la foto, Jessica Albiach y David Cid dels Comuns Fotografia de Ferran Nadeu

Barcelona 07/10/2025 Sesión de control en el Parlament de Catalunya con la intervención del president de la Generalitat, Salvador Illa En la foto, Jessica Albiach y David Cid dels Comuns Fotografia de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

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Sara González

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Barcelona
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"No tiene sentido cuestionar la escuela inclusiva, es un error". Así de contundente se ha mostrado el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, después de que el Govern haya pedido una "reflexión" sobre el modelo de escuela inclusiva y abogado por un aumento de las plazas de educación especial. Para el dirigente, es hora de que el ejecutivo de Salvador Illa "se ahorre declaraciones que no ayudan" y trate de resolver el conflicto educativo abriendo una ronda de contactos que no solo incluya a los sindicatos, sino también a los grupos parlamentarios, las familias y expertos en la materia. El objetivo, ha subrayado, tiene que ser tejer un acuerdo "amplio".

Los Comuns dan por bueno el pacto para destinar en los próximos cuatro años 2.700 millones de euros para aumentar los salarios y reforzar la escuela inclusiva, pero consideran que, ante el rechazo mayoritario expresado por los docentes hay que ir más allá y hacer frente a debates como las ratios, robustecer la escuela inclusiva y los currículums. Para ello, su apuesta es salir de la negociación bilateral entre el Govern y los sindicatos para incorporar nuevos actores. "Pedimos una ronda de contactos para afrontar y resolver el malestar", ha insistido.

En paralelo a los presupuestos

Se trata, ha defendido Cid, de abordar los "déficits" estructurales que acumula la escuela catalana. Eso sí, preguntado sobre si la recuperación de la sexta hora en la escuela pública -hacen una ahora lectiva menos que en la concertada- debe ser una de las carpetas que se abran ha sostenido que hay "diferentes maneras" de abordar este agravio. Aunque fue uno de los asuntos que defendieron en el acuerdo de investidura de Salvador Illa, ha argumentado que se ha puesto encima de la mesa las clases de refuerzo de matemáticas y catalán como una "alternativa".

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Los Comuns no han concretado en qué formato se debería producir esa ronda de contactos ni si la reunión con los grupos debería ser uno a uno o conjunta, es algo que, han afirmado, está en manos del Govern decidir. En todo caso, ese diálogo se llevaría a cabo en pleno proceso de tramitación de los presupuestos, que está previsto que se aprueben en julio con el apoyo de ERC y Comuns sin que el conflicto educativo -al menos por ahora- sea un impedimento para ello.

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