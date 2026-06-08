Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

instagramlinkedin

Caso Plus Ultra

Las acusaciones populares que coordina el PP piden imputar a las hijas de Zapatero

Solicitan la declaración en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez, así como del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García

Las acusaciones populares que coordina el PP piden imputar a las hijas de Zapatero.

Las acusaciones populares que coordina el PP piden imputar a las hijas de Zapatero. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las acusaciones populares que coordina el PP han pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que impute por tres delitos a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra, que gira en torno a una supuesta red de influencias en favor de la aerolínea.

En un escrito dirigido al magistrado, al que ha tenido acceso EFE este lunes, solicitan la declaración en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez, así como del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva y a la espera de sentencia por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia.

Las acusaciones, que avanzan su intención de solicitar medidas cautelares, creen que hay indicios para investigar a las hijas del expresidente del Gobierno por presuntos delitos de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal.

Noticias relacionadas

En total, solicitan la imputación de más de una decena de personas, así como la testifical del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura en una causa en la que Zapatero está citado como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedro Sánchez viaja por sorpresa a Barcelona para asistir al Primavera Sound
  2. ERC activa la cuenta atrás para rehacer los puentes con Rufián o romper definitivamente
  3. La UCO apunta a conversaciones de Leire Díez con Álvaro García Ortiz: 'La reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente me adore
  4. Dos caballos del juez Peinado compiten este domingo con purasangres de los dueños de Chanel y del emir de Qatar en el hipódromo París-Longchamp
  5. Un juzgado mercantil condena al 'socio' de Leire Díez a pagar casi 30 millones por 'alzamiento de bienes
  6. Junqueras desvela su paso por el archivo secreto del Vaticano: 'Fue una etapa apasionante de mi vida
  7. Sílvia Orriols, recibida con abucheos y carteles contra el fascismo al salir al balcón del Ayuntamiento de Berga en la Patum
  8. Leire Díez y el expresidente de la SEPI diseñaron una operación para recalificar terrenos del Estado con la intención de venderlos a un empresario con quien se reunieron

Un juez imputa al vicepresidente de la Sepi por el rescate de Air Europa y le cita el próximo 3 de julio

Un juez imputa al vicepresidente de la Sepi por el rescate de Air Europa y le cita el próximo 3 de julio

Sánchez y el Papa profundizan en migración y cooperación durante su reunión previa al discurso del Congreso

Sánchez y el Papa profundizan en migración y cooperación durante su reunión previa al discurso del Congreso

El juez Pedraz cita a Narbona, imputa a la abogada de Koldo y pregunta a Fiscalía General por reuniones con la trama Leire

El juez Pedraz cita a Narbona, imputa a la abogada de Koldo y pregunta a Fiscalía General por reuniones con la trama Leire

ERC y Junts cargan contra el Arzobispado de Barcelona y el Govern por la "desidia" con el catalán en la visita del Papa

ERC y Junts cargan contra el Arzobispado de Barcelona y el Govern por la "desidia" con el catalán en la visita del Papa

Los Comuns tachan de "error" cuestionar la escuela inclusiva y piden al Govern un diálogo "amplio"

María Jesús Montero renuncia al Congreso de los Diputados y recoge su acta en el Parlamento de Andalucía: "Los hechos ponen a la verdad en su sitio"

María Jesús Montero renuncia al Congreso de los Diputados y recoge su acta en el Parlamento de Andalucía: "Los hechos ponen a la verdad en su sitio"

Las acusaciones populares que coordina el PP piden imputar a las hijas de Zapatero

Las acusaciones populares que coordina el PP piden imputar a las hijas de Zapatero

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero