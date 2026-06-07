Junts descarta negociar los Presupuestos y acusa al PSOE de dar "combustible" a la extrema derecha

Junts no va a entrar a negociar los Presupuestos de 2027 que Pedro Sánchez anunció por sorpresa esta semana y que quiere aprobar en su último año de mandato. "Para nosotros ya no hay suficiente zanahoria después de todos los golpes que nos han dado", ha declarado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en La Vanguardia este domingo, en la que ha calificado de "patada hacia adelante y cortina de humo" la intención de aprobar unas nuevas cuentas del Estado.

Los votos de los posconvergentes son imprescindibles para que este proyecto de ley salga adelante, pero el Gobierno, de momento, no se ha puesto en contacto con ellos, según ha relatado el propio dirigente. "No [nos han llamado]. Ya lo habían hecho muchas veces, nos habían pedido una última oportunidad y siempre acababa igual", ha replicado Turull. La puerta está cerrada porque la confianza está rota: "¿Qué puedes pactar con garantías de que se cumplirá?", se ha preguntado.

El número dos de Carles Puigdemont ha vuelto a pedir al jefe del Ejecutivo que convoque elecciones por la inestabilidad parlamentaria que arrastra desde que su partido decidió romper con él por un supuesto incumplimiento del pacto de investidura, así como por los casos de corrupción que cercan al Gobierno y al entorno de Sánchez. "Tenemos un presidente pendiente de qué entrada y registro se produce, y no dejan de aparecer informes que apuntan a la corrupción del PSOE", ha señalado Turull.

La moción del PP, imposible

La alternativa a la convocatoria electoral es una moción de censura, una opción que el PP insiste en poner sobre la mesa, pero para la que necesita los votos de Junts o del PNV. Ambos partidos han cerrado la puerta a esa posibilidad, si bien los posconvergentes han emplazado a Alberto Núñez Feijóo a viajar a Waterloo (Bélgica) para hacerle una "propuesta seria" a Puigdemont. Es más un desafío que una oferta porque Turull ha vuelto a rechazar esa vía: "Si hay cualquier cosa que firma Vox, no hace falta ni que hablemos".

"¿Cómo pretenden que, después de todas las burradas que han dicho sobre nosotros, cuando hacen una oferta como esta, les votemos porque sí? Eso demuestra que no se lo están tomando en serio", ha considerado el secretario general de Junts, quien también ha negado que haya habido conversaciones con los populares sobre esta cuestión.

Turull ha acusado además al PSOE y a Sánchez de "generar combustible para la ultraderecha" por gobernar "a golpe de decreto y de espaldas a un parlamento en el que no tiene mayoría". También ha criticado que los socialistas ataquen un tipo de corrupción y defiendan otra, ya sea por acción o por omisión.

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En cuanto a Catalunya, el dirigente de Junts ha descartado que su formación vaya a llevar los presupuestos de Salvador Illa al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). "No jugaremos al filibusterismo parlamentario; somos gente seria. Ofreceremos alternativas con las enmiendas", ha apuntado. Tampoco el PP, según fuentes consultadas, tiene intención de hacerlo por ahora.