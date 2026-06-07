Los candidatos de Junts explican su proyecto a EL PERIÓDICO: ¿Cuál sería su primera decisión? ¿Qué relación quieren con Puigdemont?

Los cuatro aspirantes a liderar Junts en Barcelona están ya en modo campaña. Una vez formalizada la candidatura a las primarias, Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas tienen hasta el 11 de junio para conseguir el aval de, al menos, un 20% de la militancia. Este primer paso servirá para calibrar las fuerzas de cada uno. Si todos superan el trámite, se enfrentarán a una votación telemática los días 20 y 21 de junio. EL PERIÓDICO ha contactado con todos ellos para conocer de primera manotres cuaestiones: su proyecto, cuál será su primera decisión si llegan a la alcaldía y qué tipo de relación quieren tener con la actual dirección del partido, liderada por Carles Puigdemont y Jordi Turull.

PREGUNTA 1: ¿Por qué ha decidido presentarse a las primarias? ¿Cuál es su proyecto?

Barcelona urge un cambio y merece mucho más. Más ambición como capital de Catalunya, más respuestas para quienes trabajan y no llegan a fin de mes. El conformismo y el castigo que supone el gobierno de Collboni, heredero de Colau, para las clases medias y trabajadoras exigen un cambio urgente. Y tengo un proyecto para hacerlo posible.

Me presento porque Barcelona debe volver a gobernarse pensando primero en los barceloneses. La Barcelona que amo debe ser segura, limpia, próspera, orgullosa de su identidad catalana y con ambición de presente y de futuro. Si queremos que Barcelona vuelva a brillar, es la hora del "adiós, Collboni; HOLA, Barcelona".

Porque amo Barcelona y quiero gobernarla cerca de la gente. Reivindico la centralidad porque la gente necesita soluciones, no eslóganes. Hoy se venden recetas simples para problemas complejos, y eso aleja a la gente de la política. Barcelona necesita aire fresco e ilusión. Collboni hace publicidad donde dice "tres años construyendo Barcelona", ¡cuando gobernó ocho años con Colau!

Me presento porque percibo una ciudad francamente anestesiada, con una inercia de resignación, y eso se transmite desde su gobierno. Barcelona necesita a alguien que la despierte. Mi propuesta es una ciudad cómoda para quienes viven en ella, trabajan en ella, emprenden, llevan a sus hijos a la escuela o levantan la persiana cada mañana.

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad? ¿Cuál sería su primera decisión como alcalde?

Desgraciadamente, la lista es larga: inseguridad, vivienda y llegar a fin de mes. Mi primera decisión será reunirme con la Guardia Urbana y los Mossos para trasladarles mi apoyo y ponernos a trabajar en los puntos negros de la ciudad. El bienestar empieza por sentirse seguro en tu ciudad y en tu barrio. Sin seguridad no hay estado del bienestar posible.

La dificultad para acceder a la vivienda, la inseguridad y la degradación del espacio público. Pero también existe una preocupación esencial: la ciudad se aleja de sí misma, pierde su catalanidad y se debilitan los vínculos de barrio y de pertenencia. Todas mis decisiones partirían de un compromiso: escuchar a la ciudad junto con el equipo de Junts Barcelona. Nadie conoce mejor los problemas de Barcelona que quienes los viven cada día.

Vivienda, seguridad, civismo, movilidad y lengua. Hace falta más vivienda pública y privada, más adquisición pública mediante los derechos de tanteo y retracto, y promover vivienda garantizando a los pequeños y medianos propietarios que cobrarán. Incrementar en un 25 % el presupuesto destinado a vivienda y poner en marcha la campaña "Barcelona, capital de Catalunya".

Cuando el día a día convive con la inseguridad, una movilidad imposible, un comercio asfixiado, un acceso a la vivienda inalcanzable y una administración que molesta más de lo que ayuda, la ciudad se vuelve incómoda. Realizaré una auditoría de sentido común: analizar y detener todo aquello que complica la vida cotidiana. Todos sabemos encontrar ejemplos de ello en la Barcelona actual.

PREGUNTA 3: El proceso hasta las primarias ha generado tensiones. ¿Cómo quiere que sea su relación con la dirección? ¿Barcelona debe tener libertad para marcar posición?

Un proceso de primarias y que los militantes decidan nunca es un problema. Somos un partido vivo, con ganas, con iniciativa y con muchísimo talento en todos los distritos, y escucharlos siempre es positivo. La relación con la dirección será como lo es ahora: de absoluta colaboración en todo y de máximo respeto hacia Carles Puigdemont y Jordi Turull. Estamos alineados y eso no es incompatible con disponer de autonomía en cuestiones estrictamente locales.

Los militantes de Barcelona deciden sobre Barcelona. Las primarias son democracia, no tensión. Barcelona es la capital de Catalunya y debe tener una voz fuerte e influyente dentro del proyecto nacional de Junts. Mi relación con la dirección, al igual que con el resto de candidatos, es de lealtad y colaboración. Es mi manera de ser.

Un partido sano está siempre preparado para los debates. La dirección nacional es quien ha propuesto y respaldado este procedimiento desde el principio. Además, Junts per Catalunya es el partido que más defiende la autonomía municipal dentro de un marco ideológico común. Siempre ha apoyado a los alcaldes en la gestión de su realidad.

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Bienvenida sea la tensión cuando sirve para confrontar ideas, modelos y proyectos, siempre que las personas acaben entendiéndose. Con la dirección quiero lealtad y espero respeto por el criterio propio. Barcelona debe tener su propio tono de voz: quien paga un alquiler, abre una tienda o se queda atrapado en un atasco no entiende de tácticas de partido. Junts debe ser útil a Barcelona, y no al revés, desde la lealtad. Y eso exige confianza.