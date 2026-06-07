El caballo Canalejas, propiedad de Juan Carlos Peinado García, el juez, se salió bien este domingo 7 de junio en París-Longchamp a las 15:35 de la tarde, y parecía cumplir con las expectativas después de ganar la carrera del Prix de Pontarme, del pasado 14 de mayo, situándose en cabeza en los primeros doscientos metros de los nueve que competían por los premios del Prix Paul de Moussac de los 1.400 metros en pista plan.

Los caballos Imperior y sobre todo Nighttime, el favorito, avanzaron con fuerza, a por todas.

Era una prueba importante para Canalejas porque su ascenso al grupo II, después de su victoria del 14 de mayo, le obligaba a medirse con rivales muy consolidados.

El caballo Canalejas, el número 7, propiedad de Juan Carlos Peinado. / france-galop.com

Nighttime brilló como favorito que era y señaló desde el principio quién se llevaría el gato al agua. Go Man, que se situaba en cuarta posición, saltó a la segunda. Y Synaran, de la cuadra de Aga Khan Studs, apretó, pero solo para llegar tercero.

Carrera de Play the game del propietario Ecurie Nicolato / france-galop.com

Defraudó el segundo favorito, Afandy, de la cuadra Al Shaqab Racing, que llegó en cuarta posición.

En el Prix de Moussac han cobrado recompensas económicas los cinco primeros, quedándose Canalejas fuera con su sexta posición.

Ekaizer

Nighttime ha cobrado como ganador de la carrera 118.000 euros, cifra que incluye una prima por tratarse de un caballo nacido y criado en Francia, gozando así de un subsidio a la crianza caballar en dicho país. Go Man, 45.000 euros. Synaran, tercero, ha logrado una allocation (reparto de beneficios) de 12.000 euros, pero como caballo nacido en Irlanda no percibió prima (que hubiera subido su recompensa a 21.000 euros).Afandy, cuarto, ha ganado 14.000 euros e Imperior, quinto, 7.000 euros.

En la otra carrera, de 1.600 metros, el caballo Espronceda, integrante de `Juan Carlos Peinado García´, una de las cuadras del juez Peinado, competía este domingo 7 a partir de las 17:35 horas en el hipódromo París-Longchamp el Prix de la Défense.

Espronceda, el caballo con el número 6, propiedad de Juan Carlos Peinado García / france-galop.com

Buena salida de Espronceda, se sitúa tercero, parece querer, pero no puede, y se va quedando. Terminará en sexta posición. Como Canalejas, tampoco Espronceda logra este domingo 7 de junio obtener recompensa económica. El primero en esta carrera de 1.600 metros planos es Play The Game.

Ekaizer 2

El Prix Paul Moussac que ha ganado Nighttime en la carrera de 1.400 metros consagra una vez más a la cuadra Wertheimer, una de las principales de Francia. Pierre Wertheimer la fundó en los años veinte del siglo pasado y es nada menos que el creador y propietario de la marca de lujo Chanel.

Ahora al frente de la misma y de la cuadra de caballos están sus nietos Gérard y Alain Wertheimer. La cuadra de la elegante casaca azul, costuras y mangas blancas, de Wertheimer & Frere, figuraba hasta la carrera de este domingo primera en el palmarés para lo que va del año 2026 como número 1, con 86 caballos, 49 victorias, y unos premios (entre las allocations, primas al propietario y al criador) de 2.400.484 euros, a los se añaden los apuntados 118.000 euros del Prix Paul de Moussac.

El otro caballo favorito, frustrado este domingo 7 de junio, era, según se ha señalado, Afandy, que pertenece a la cuadra Al Shaqab Racing, propiedad del emir de Qatar.

Y, finalmente, hay que incluir entre los mejores a Synaran de la cuadra de Aga Khan Studs, cuya propiedad es de la familia del Aga Khan, el líder de los musulmanes ismaelitas. El Aga Khan IV, Karim, falleció en Lisboa a los 88 años en febrero de 2025.

La cuadra del juez Juan Carlos Peinado García figura como número 45 en el ranking con 8 caballos y unos beneficios de 126.474 euros, entre allocations y prima para el criador.

Con todo, según ya hemos informado, la actividad hípica del juez Peinado es más amplia: a la cuadra `Juan Carlos Peinado García´ se unen `Juan Peinado´, ‘Sra. Patricia Peinado’, ‘Patricia Peinado’ e ‘Interlawyers´.

Juan Peinado Toledo y Patricia Peinado Toledo son hijos del juez y participan en actividades hípicas y de crianza de caballos.

A lo largo de veinte años, aproximadamente, las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García habrían alcanzado las 273 carreras.

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Y desde que el juez Peinado ha adquirido notoriedad pública, a raíz de la admisión a trámite de la querella del sindicato Manos Limpias, en abril de 2024, de la querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, solo la cuadra llamada ‘Juan Carlos Peinado García’ ha competido en 60 carreras, entre el 28 de noviembre de 2024 y este 7 de junio de 2026, en la que Canalejas y Espronceda terminaron, respectivamente, en sexta posición.