Xavier Antich: "Se ha avanzado una barbaridad con el conocimiento de catalán, pero en las escuelas no se está cumpliendo la ley"

Xavier Antich (La Seu d'Urgell, 1962) visita la redacción de EL PERIÓDICO tras ser reelegido como presidente de Òmnium por cuatro años más. En su primera entrevista desde la renovación del cargo, Antich hace balance del primer año del Pacte Nacional per la Llengua y reflexiona sobre el nuevo ciclo electoral, con la celebración de generales y municipales en 2027.

¿Cuáles son los retos de este mandato?

Hay mucha fragmentación y polarización, pero existen dos grandes consensos: que Catalunya es una nación y que somos 'un solo pueblo'. Es decir, una nación que se define por su capacidad integradora y que históricamente ha hecho de la inmigración un motor de crecimiento. Sin embargo, debido a la situación política, no acaban de materializarse. A través de la reconstrucción de estos consensos queremos llegar a la reconstrucción de la hegemonía social.

Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural / Mònica Tudela

¿Cómo?

Nos hemos focalizado en la defensa y promoción del catalán. Durante años no ha sido una prioridad, ni política ni social, y esto ha coincidido con la llegada de dos millones de personas, que no han podido conocer la lengua propia del país. En la oferta de clases de catalán hemos conseguido resultados espectaculares, hace dos años había listas de espera en todos los municipios.

Era uno de los objetivos del Pacte Nacional per la Llengua. ¿Qué balance hace de su primer año?

Es un pacto muy ambicioso a cuatro años vista. El balance es positivo, en conocimiento de la lengua se ha avanzado una barbaridad. Ahora el objetivo más inmediato es la escuela. No se está aplicando la ley, que dice que el catalán es la lengua vehicular de la escuela. Debemos garantizar que la escuela sea en catalán en todo el sistema.

¿Y no es así?

A nivel normativo está todo escrito, pero durante décadas ha habido negligencia a la hora de hacerla cumplir. No se cumple la normativa en la enseñanza primaria y, con porcentajes escandalosos, en ESO y bachillerato. Se garantiza el conocimiento de catalán, pero no es suficiente. El catalán no puede ser solo la lengua de los exámenes y los deberes, es muy antipático. Hay que poner el foco en el ocio, el comedor o las extraescolares.

El catalán no debe ser solo la lengua de los exámenes y los deberes, es muy antipático. Hay que poner el foco en el ocio, el comedor o las extraescolares

¿De qué manera?

Nadie se había preocupado por el papel del catalán en el deporte. Realizamos una macroencuesta con la UFEC para ver los fallos y actuar. Hay que incidir donde los niños y jóvenes socializan y se lo pasan bien. En el consumo cultural, su ámbito son las plataformas, no TV3. No había creadores de contenido en catalán, y hoy han crecido un 75%. En el deporte, es muy importante el papel de los entrenadores, su liderazgo es superior al de los maestros. Hay que conscienciar.

Y si el TC impone un 25% de clases en español, ¿cuál debe ser la respuesta?

Hace dos años que lo trabajamos dentro de SOM Escola, pero no sabemos qué puede decir el TC. En función de ello, se medirá la magnitud de la respuesta. Solo el Parlament tiene soberanía para determinar lo que pasa en la escuela. En Europa los tribunales no determinan el sistema educativo y mucho menos su lengua. Si pasa, daremos una respuesta de país.

Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural / Mònica Tudela

¿Cómo valora y qué relación tiene con el Govern?

No coincidimos en muchas cosas, pero desde el primer minuto quisimos trabajar en lo que podíamos estar de acuerdo, como la lengua. Hay muchos indicios de cosas positivas: la creación de una conselleria de Política Lingüística o que se haya dotado de presupuesto al Pacte Nacional. Ahora el gran reto es dar a la lengua la importancia que tiene, no solo desde esta conselleria, sino desde todos los ámbitos del Executiu. También en la sanidad o en el laboral.

Es positivo que se haya crea una conselleria de Política Lingüística o que se haya presupuestado el Pacte Nacional, pero hay que dar a la lengua la importancia que tiene, desde todo el Govern

La visita del papa León XIV ha generado polémica por la previsión de uso del catalán.

Hace un mes que Òmnium trabaja de manera discreta, como toca, para evitarlo. Esta visita tiene una importancia que va más allá de la comunidad católica. Tiene un potencial simbólico que no se puede menospreciar. Estamos trabajando para revertir lo que se anunció.

Le van a recibir con esteladas. También lo harán en el Tour de Francia.

Son acciones que no van contra nadie. Es algo histórico, que empezó con las Olimpiadas del 1992 con el lema 'Catalonia is not Spain'. No es ninguna novedad que se aproveche el foco internacional de los grandes eventos para hacer visible una demanda que continúa viva.

Lo harán conjuntamente con la ANC. ¿Qué relación tiene con su nuevo presidente? ¿Están preparando la Diada?

No tardamos ni 48 horas en citarnos y ya nos hemos visto en tres ocasiones, además de otras veces que hemos coincidido. La relación con la ANC es espléndida, cordial y muy leal. La Diada aún está en una fase previa, pero es el momento de movilizar en la calle, de demostrar que no ha desaparecido la aspiración de tener un estado propio. Aunque 2026 no sea 2010.

Una vez abordada la amnistía, hay que abordar el conflicto político. La amnistía está siendo saboteada por un poder judicial que no ha hecho su transición democrática y que se ha sublevado

¿Qué papel tendrá Òmnium en el nuevo ciclo electoral?

Somos una entidad de la sociedad civil, pero lo seguimos con mucho interés. En las municipales, veremos si se confirma el crecimiento de la extrema derecha catalana. Y en el Estado, puede haber un gobierno de derecha y extrema derecha, que ya hemos visto cómo actúa en el País Valencià y en las Illes (Balears). Estamos trabajando en este escenario, que obligaría a una reacción de país muy contundente, del mismo modo que contemplamos que se reedite una mayoría similar a la actual.

¿Y en este caso?

Una vez abordada la amnistía, hay que abordar el conflicto político. Sería el momento de plantearlo. Nunca diremos cuáles deben ser las condiciones. No somos protagonistas en esta batalla. Pero el independentismo debe tener la mayor fuerza posible en todos los sitios donde pueda tener incidencia, para condicionar al Gobierno o para impedir que se hagan algunas cosas.

Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural / Mònica Tudela

Pero la ley de amnistía aún no ha servido para todos los condenados. Puigdemont no ha podido volver.

La amnistía fue una conquista excepcional, que está siendo saboteada. Las leyes están para cumplirlas, creo que la ciudadanía no es del todo consciente de la gravedad de lo que está pasando. Es un hecho insólito en toda Europa. El poder judicial no es nadie para opinar sobre las leyes, las tiene que aplicar, le gusten o no. No ha hecho su transición democrática, y esto explica algunas anomalías. Se ha sublevado contra el legislativo.

Es bueno que haya presupuestos, pero la concreción está muy por debajo de las expectativas en términos nacionales

¿Cómo valora la propuesta de financiación conocida hasta ahora?

Cualquier avance es positivo, pero si tenemos en cuenta el déficit fiscal acumulado siempre será insuficiente. No parece que lo acordado lo resuelva.

Se han tramitado los presupuestos de la Generalitat sin resolver la recaudación del IRPF.

Es bueno que haya presupuestos, pero la concreción está muy por debajo de las expectativas en términos nacionales. Cualquier avance se tiene que celebrar, pero no es suficiente para lo que el país necesita.

Posiciones xenófobas como las de Aliança Catalana son un peligro para la cohesión. Cuando no se da respuesta a los problemas sociales, crecen los monstruos

¿Apoya los 'cordones' contra Aliança Catalana?

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Posiciones de extrema derecha, xenófobas y antiinmigración son un peligro para la cohesión. El reto es parecido al de los años 60 y 70, hay que incorporar a la catalanidad a la gente que viene, con la dificultad de que ahora es de todo el mundo. Cuando no se da respuesta a los problemas sociales, crecen los monstruos. No sé si los cordones son efectivos, pero sí lo es hacer políticas sobre estas cuestiones. Hay que dar respuestas, no solo discursos.