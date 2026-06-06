Sánchez se refugia en la visita del Papa para coger aire ante la ‘semana horribilis’ del PSOE en los tribunales

El viaje del Papa León XIV a España se encuadra en plena tormenta judicial sobre el PSOE y el Gobierno. Después de descargar durante los últimos días con el sumario del caso Leire Díez o el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a la espera de que la semana siguiente a la visita del Papa vuelva a arreciar con varios frentes como la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez, la citación de Begoña Gómez antes de sentarse en el banquillo y a la espera de la sentencia del caso mascarillas contra el exministro José Luis Ábalos. Mientras tanto, Pedro Sánchez se refugiará en la que es la primera visita del Papa a un país europeo y la primera a España en 15 años. Tanto es así, que a medida que se han intensificado los golpes judiciales, Moncloa ha incrementado también la presencia de Pedro Sánchez en los actos del pontífice en España hasta apostar toda su agenda a la visita entre este sábado y el próximo viernes.

El jefe del Ejecutivo tenía previsto acompañar al Papa solo en sus actos en Madrid, pero finalmente se sumará en sus otros dos desplazamientos a Barcelona y Canarias. La presencia de Sánchez en Barcelona, para participar en la misa - por primera vez en un acto religioso- que se celebrará en la Sagrada Familia, se confirmó tras estallar la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El acto en Gran Canaria, para acompañar al Papa en el encuentro con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle del puerto de Arguineguín, se confirmó este jueves tras levantarse el secreto sobre una parte del sumario del caso Leire Díez.

En el Gobierno justifican la omnipresencia de Sánchez en la agenda del Papa en España, incluyendo su primera misa en calidad de jefe del Ejecutivo por la sintonía con el Vaticano tras una legislatura de acuerdos entra la Iglesia y el Estado y por la máxima importancia protocolaria de esta visita. Se alude también a los mensajes convergentes en materia de inmigración, paz o inteligencia artificial. Sin embargo, ante el cerco judicial del PSOE la alineación de mensajes queda en un plano más secundario que la necesidad de coger aire ante el protagonismo de los tiempos judiciales sobre los políticos. La visita del Papa como una suerte de refugio en el que centrar la agenda y coger aire de cara a la siguiente semana.

La visita del León XIV se desarrollará en la antesala de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, previsiblemente el 24 de junio, para dar explicaciones. En Moncloa defienden su “legítima libertad de opinión” para criticar e, incluso, deslizar guerra sucia judicial en lo que respecta a los casos de la esposa del presidente del Gobierno o su hermano, David Sánchez. Sobre el caso Leire Díez, se blinda al jefe del Ejecutivo tratando de acotarlo en la exmilitante y el ex secretario de Organización Santos Cerdán. Hasta el punto de que defienden que si se demuestran los indicios el PSOE y, por tanto, el presidente del Gobierno, habrían sido “engañados”. El propio Sánchez intentaba salir al paso a las dudas de la UCO asegurando que “nunca avalé, ni nunca tuve conocimiento de algo que no hubiera tolerado".

En lo que respecta a José Luis Rodríguez Zapatero, si bien se mantiene la confianza en su presunción de inocencia, se marcan distancias incidiendo en su figura de expresidente para blindar al Consejo Ministros. El jefe del Ejecutivo se modulará así, desde el argumento de que no se utilizará la “brocha gorda” a la hora de dar explicaciones en el Congreso. Caso por caso con diferentes argumentos con el mismo objetivo de encapsular Sánchez de las irregularidades que lo rodearían y descargar la utilización de “filtraciones” por parte del PP.

Sin asunción de responsabilidades ni siquiera ‘in vigilando’. De hecho, aunque el sumario sobre la supuesta trama de Leire Díez haya visibilizado que el PSOE mintió al tratarla como una desconocida y una simple militante de base, se acogen a que ya actuaron con “contundencia” en su día al expulsarla, como posterior hicieron al forzar la dimisión de Santos Cerdán. Concretamente, sobre este caso, los socialistas sí admiten la “gravedad” de lo conocido. “Decepción”, “preocupación” e “indignación” fueron los calificativos que utilizó Sánchez en su primera explicación tras desvelarse parte del sumario de la causa.

Aislar al presidente del Gobierno

La pendiente del ‘lawfare’, como último recurso para contener la hemorragia de la desafección y la desmovilización de los propios, sí se está deslizando en los casos de la esposa y el hermano del jefe del jefe del Ejecutivo. Desde un atrincheramiento que responde a la llamada de Sánchez a apretar filas. Con todo, en el caso Leire Díez se ha pasado de forzar dimisiones a exigir pruebas antes de actuar. Además de la imputación de la gerente del partido, Ana María Fuentes, el foco de la nueva investigación apunta al que era número dos de Santos Cerdán, el diputado y miembro de la ejecutiva federal Juanfran Serrano o a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien se habría reunido al menos en tres ocasiones con Leire Díez.

Ante ello y a pesar de recurrir a la tesis del “engaño” al PSOE, la organización todavía está estudiando si emprender acciones legales. Una tardanza que se justifica en la necesidad de que los servicios jurídicos analicen el sumario.

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En el Gobierno se insiste en trasmitir “tranquilidad” porque ni se habría traspasado la línea roja de los socios, situada en la financiación irregular, ni tampoco habría visos para prosperar una moción de censura instrumental. Sin embargo, la presión arrecia y la estrategia ha pasado a la defensiva para aislar a Sánchez de la trama tras deducir la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que conocería la actividad desarrollada por Leire Díez. “Yo hago lo que a mí me hicieron", replicaba Sánchez en referencia a la "mal llamada policía patriótica que me espió siendo líder de la oposición".