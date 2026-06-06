Junqueras desvela su paso por el archivo secreto del Vaticano: "Fue una etapa apasionante de mi vida"

La próxima visita del papa León XIV a Catalunya ha despertado un interés renovado por las conexiones catalanas con la Santa Sede. En el ámbito de la política, hay un vínculo poco conocido: hace casi 30 años, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, estuvo unos meses investigando en el Archivo Apostólico Vaticano, el lugar en el que se guardan los documentos que ayudan a entender los designios de la Iglesia católica. Lo hizo como historiador acreditado y gracias a una carambola del destino. Aún hoy en día, solo unas pocas personas al año son autorizadas a franquear los muros de uno de los archivos más importantes -y con más mística- del mundo.

Esta historia no empezó en Roma, ni en ningún despacho del poder eclesiástico. Todo comenzó en una residencia de la calle de Casp de Barcelona, donde vivía el jesuita nonagenario Miquel Batllori. De raíces cubanas, a sus manos fue a parar un libro de Junqueras sobre las relaciones entre Cuba y Catalunya en los siglos XVIII y XIX. Corría el año 1997. Satisfecho con la lectura, citó a Junqueras, por aquel entonces un aspirante a profesor universitario de Historia. Tras una larga conversación, le preguntó a Junqueras si podía hacer algo por él. Él respondió que quería trabajar en el archivo secreto del Vaticano.

"Entonces él hizo una pausa, que a mí se me hizo muy larga, y dijo: 'Joven, francamente, le veo muy verde", recuerda Junqueras en conversación con EL PERIÓDICO. "Entendí que aquello era un 'no' y me levanté para despedirme, pero entonces me dijo: 'Siéntese, siéntese. No he dicho que no". Se fue a la máquina de escribir y le entregó una carta dentro de un sobre sellado, y con la orden de dirigirse a la puerta de Santa Ana, la que da acceso al recinto vaticano. Días después, Junqueras entregaba la carta a un desconfiado oficial de la Guardia Suiza. "La leyó, la volvió a doblar, la guardó en un cajón, se puso de pie y me saludó militarmente". Volvió poco después con un 'permesso pomeridiano' que daba acceso al archivo mañana y tarde. Junqueras nunca llegó a saber qué decía la carta porque no la pudo conservar.

Documentos y guardias armados

El objetivo de Junqueras era acceder a documentación sobre las relaciones entre el papado y las cortes europeas que explicara qué se decía sobre Catalunya durante la Guerra de Sucesión Española (1701-1714). Documentación que incluía, entre otras cosas, las cartas de los reyes y príncipes europeos dirigidas al Vaticano; las comunicaciones de los nuncios pontificios -embajadores de la Santa Sede en cada corte-; las de los legados pontificios -representantes del Papa en naciones extranjeras- y las de los arzobispos catalanes comunicándose con Roma. "La cantidad de información era enorme y, por lo tanto, era una oportunidad extraordinaria", recuerda el líder de ERC. La leyenda dice que si se pusieran todas las estanterías del archivo en fila india se podrían recorrer 85 kilómetros de papeles.

Imagen de los pasillos del archivo secreto vaticano. / Marco Ansaloni

Para entrar en el archivo, Junqueras tenía que superar seis controles cada día. Los tres primeros, más simples. Los tres últimos, con los miembros de la Guardia Suiza Pontificia -el cuerpo de seguridad del Vaticano- "bien armados". Salía al mediodía para comer y volvía por la tarde. Dormía en una habitación alquilada en un barrio periférico de Roma. Dentro del archivo, uno no podía -ni puede- ir a su aire y coger documentos de las estanterías. Él accedía a la sala de catálogos y, tras consultarlos, pedía los documentos que le interesaban. Luego los archiveros procedían a entregarle la información solicitada para dar comienzo a largas horas de estudio.

Anécdotas y papas

Para Junqueras fue una época de estudio, pero también prolífica en anécdotas. "Uno de los archiveros me explicó que había mucha documentación del siglo XVI que no se había catalogado nunca", recuerda. El motivo es que era documentación que llegaba de la Europa protestante y que se colocaba en unos legajos especiales con una etiqueta explícita: 'Prohibida la lectura bajo pena de excomunión'. "Desde el siglo XVI no la había leído nadie. Era documentación que no se podía leer porque no se había catalogado nunca", explica.

Pero hay otra anécdota que sobresale por encima de las demás. En aquellos siete meses solía pasear por uno de los patios que conecta el archivo con la Biblioteca Apostólica. Allí tuvo la ocasión de hablar con miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el organismo vaticano encargado de velar por la doctrina oficial de la Iglesia católica. Entre ellos, su máximo responsable, un cardenal alemán llamado Joseph Ratzinger. "Me preguntaba de dónde venía, qué estudiaba, qué hacía...", rememora Junqueras. Siete años después se convertiría en el papa Benedicto XVI.

Imagen de archivo del papa Benedicto XVI. / Claudio Peri / EFE

La idea de Junqueras era utilizar toda esa información vaticana para empezar a enfocar su tesis doctoral. Al final, por deseo de la universidad, tuvo que orientar la tesis hacia otros asuntos vinculados con las clases que empezó a impartir. No descarta algún día recuperar toda la documentación y transformarla en un libro. El líder de ERC es creyente y esa etapa también contribuyó a moldear su posición hacia la religión y la Iglesia. "La Iglesia católica tiene un mandato fundacional que es el mensaje del Evangelio y el mensaje del Evangelio es profundamente humano y humanista", expone.

Si fuéramos irlandeses prácticamente consideraríamos republicano y católico como sinónimos Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Si pudiera conversar con el Papa le pediría que mantuviera el compromiso de la Iglesia con "la justicia" y a favor "de un mundo mejor". No ve incompatible su fe con ser un político republicano y de izquierdas. Considera que el papel de la iglesia en la Guerra Civil española y el franquismo -el papel de una parte, no de toda, matiza- condicionó la percepción que se tiene de ella. "Si fuéramos irlandeses, prácticamente consideraríamos republicano y católico como sinónimos", defiende.

Noticias relacionadas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, explicando su experiencia en los archivos del vaticano. / MANU MITRU

Debates aparte, define su etapa en los archivos como "apasionante". "Fue apasionante desde un punto de vista intelectual, personal y emocional", expone. Los archivos vaticanos no dejan de ser archivos de Estado que solo se desclasifican pasados muchos años. Cuando estuvo Junqueras, se podía consultar documentación hasta 1922. En estos momentos ya empiezan a poder consultarse los documentos del período relativo a la Segunda Guerra Mundial. Un período controvertido para la Santa Sede por el papel que desempeñó el Papa Pío XII en relación con los regímenes totalitarios. Algunos consideran que fue demasiado tibio; otros defienden que se atrevió a expresar con vehemencia su rechazo. La respuesta, o las respuestas, están en este laberinto vaticano. Se supone que, a finales de este siglo, en alguna parte también se podrá consultar la carta de un jesuita que logró en 1997 que un futuro político catalán franqueara las puertas del archivo.