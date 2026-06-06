Las cámaras catalanas esperan que el Parlament apruebe su nueva ley en julio

El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona y del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu, espera que el Parlament apruebe la nueva ley catalana de cámaras en julio y destaca el "consenso" con el que se ha elaborado la normativa.

En declaraciones a EFE, Santacreu ha recordado que la nueva ley es una reclamación histórica de las trece cámaras de comercio catalanas desde que en 2012 se eliminó el llamado recurso cameral y desde que en 2014 se aprobó la ley básica que regula en España las funciones de las cámaras oficiales de comercio.

La nueva ley, tramitada mediante una proposición de ley suscrita por los grupos del PSC, Junts, ERC y el PP, está en fase de ponencia, "al final" de su tramitación parlamentaria, por lo que Santacreu estima que podría aprobarse "antes del verano", en torno a la "primera quincena de julio".

"¿Es la mejor ley posible? Seguramente no, pero es una buena ley", ha opinado Santacreu en referencia al largo proceso de elaboración y discusión de esta normativa, que ha generado fricciones en los últimos años con algunos agentes sociales, principalmente con las patronales catalanas.

El pasado diciembre, por ejemplo, la patronal Pimec pidió aclarar algunos puntos de la proposición de ley de cámaras de comercio de Cataluña para evitar que la normativa que está en tramitación en el Parlamento catalán invadiera competencias atribuidas a las patronales.

Ni renunciar a atribuciones ni incomodar a otros

Preguntado por estas reticencias, Santacreu ha asegurado que desde el primer momento las cámaras han buscado un texto de consenso "para que otros actores (económicos) no se sientan incómodos por el papel" que otorga la ley a las cámaras.

Ha dejado claro, en ese sentido, que la nueva ley catalana de cámaras garantiza la "exclusividad del diálogo social a las patronales y a los sindicatos".

Sin embargo, ha subrayado que las cámaras, como corporaciones de derecho públicas, "no quieren renunciar" a las atribuciones que la ley básica les otorga.

"Al final se ha llegado a un redactado de consenso", ha dicho Santacreu, que ha añadido que si la normativa estatal da algún tipo de papel a las cámaras en ámbitos como el de la formación profesional "nadie sobra", sino que todos los actores económicos deben "sumar fuerzas" y "coordinarse", cada uno desde su espacio.

Financiación pública solo de un 12 % del presupuesto

Otro aspecto destacado de la nueva ley es la financiación pública de algunas "funciones institucionales" que prestan las cámaras, relacionadas con sus servicios de estudios o su presencia territorial, por ejemplo.

Santacreu recuerda que justo antes de la eliminación del recurso cameral, las cámaras recibían 60 millones por esa vía. "De estos 60 millones se pasó a cero", ha remarcado, y ha precisado que la nueva ley de cámaras permitirá que la Generalitat sufrague un 12 % del total del presupuesto de las cámaras catalanas.

Es decir, la ley contempla una aportación progresiva a las cámaras, de unos tres millones de euros el primer año, en torno a cinco el segundo y unos siete en el tercero.

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Por otra parte, preguntado por la dinámica de la economía catalana, ha insistido en que debe aumentar tanto el PIB per cápita como su productividad, lastrada por factores como el absentismo laboral, la burocracia o bien la falta de inversiones en infraestructuras, entre otros aspectos