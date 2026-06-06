Solo León XIV puede tapar a Leire Díez

Y el Papa ya está en Madrid. Su visita puede servir como un bálsamo en el escenario político. Un Gobierno, un presidente, que no logra marcar agenda ni confirmando que renuncia a presentar los Presupuestos para 2026 -y ya van tres años sin cuentas públicas aprobadas- y que se lanza directamente a por los de 2027.

Tampoco logra el Ejecutivo que trascienda cómo el influyente empresario catalán quedó impresionado por la visita de Alberto Núñez Feijóo ante el Cercle d'Economía, sin “ningún proyecto” claro, “solo frases” y el erre que erre, decían, de su promesa de devolver "la decencia" en la gestión pública.

Es más, fuentes de ese empresario catalán, no entendían el foco que alentó Génova sobre la intervención de Feijóo para luego decirles, o eso es lo que entendieron algunos de los presentes, "yo voy a llegar a Moncloa con vosotros o sin vosotros”. De ahí que concluyeran esas fuentes que “aquí van a tener los votos justitos".

Desde el mismo escenario que Feijóo, Sánchez instó a independentistas y nacionalistas catalanes y vascos a seguir trabajando con su Gobierno. El presidente insiste en agotar la legislatura y en actuar como si no afectara todo lo que sale de los juzgados. En Cataluña valoran su "resilencia" y la "estabilidad" que ha dado, por eso no se escucharán voces pidiendo eleeciones desde el empresariado catalán.

Pero el sumario que se va conociendo del caso Leire Díez y a la trama orquestada, como concluye la UCO, para "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente” le pone entre las cuerdas.

Este caso y sus derivadas copan todo menos la acción del PSOE que, para lamento e indignación de parte de su militancia y parte de su dirigencia, está pecando de poca contundencia y de respuesta.

Cuestión de Estado

El Gobierno y el PSOE lo fían todo a la declaración de Sánchez ante el Congreso. Un gesto que se antojo escaso para sostener el argumento de que el presidente y líder del partido desconocía todo y encapsularlo a las acciones de unos “farsantes, oportunistas y resentidos”… no hay que olvidar que Santos Cerdán era el verdadero sostén y hombre de confianza de Sánchez en el partido, incluso en tiempos de Ábalos.

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