Jupol exige la dimisión inmediata de Marlaska y del director general de la Policia Nacional por el 'caso Leire'

El sindicato Jupol de la Policía Nacional exigió este sábado la "dimisión inmediata" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, "tras las gravísimas informaciones" conocidas en las últimas horas dentro del denominado 'caso Leire Díez', que sitúan nuevamente al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía "en el centro de una polémica que afecta directamente a la credibilidad de las instituciones y a la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Las anotaciones incorporadas a la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyen referencias explícitas a que 'Marlaska y el secretario de Estado están pillados por la UCO', una afirmación de "enorme gravedad" que, aunque deberá ser esclarecida judicialmente, "resulta incompatible con la permanencia al frente del Ministerio de quien tiene la máxima responsabilidad política sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Desde Jupol consideran "insostenible" que el ministro del Interior continúe "aferrado al cargo" mientras se suceden las informaciones que apuntan a "reuniones, contactos y actuaciones que afectan a la confianza pública en la neutralidad de las instituciones encargadas de perseguir la corrupción y garantizar el cumplimiento de la ley".

En este sentido, señaló que la "gravedad" de las informaciones conocidas en los últimos días no solo afecta al ministro del Interior. Jupol considera que Pardo Piqueras tampoco puede continuar al frente de la Dirección General de la Policía tras conocerse nuevas revelaciones que sitúan a su entorno más próximo y a su propio nombre "en el centro de una polémica incompatible con la ejemplaridad que debe presidir la máxima institución policial de nuestro país".

Las anotaciones incorporadas a la investigación del denominado 'caso Leire Díez', subrayó el sindicato, incluyen referencias expresas al Director General de la Policía, "circunstancia que, por sí sola, exige explicaciones públicas inmediatas y la asunción de responsabilidades políticas", porque la Policía Nacional "no puede permitirse que su máximo responsable aparezca mencionado en una investigación que está provocando una profunda conmoción institucional y que afecta directamente a la credibilidad de las estructuras del Ministerio del Interior".

A ello se suman las informaciones publicadas sobre los contactos mantenidos entre Koldo García y el principal asesor del director general de la Policía, reuniones que, según las informaciones conocidas, se habrían producido incluso después de la detención de Koldo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Asimismo, dichas publicaciones apuntan a que en esos encuentros se habría compartido información sensible relacionada con cuestiones policiales y operativas.

De este modo, "Jupol no puede aceptar que la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior permanezca bajo la más mínima sombra de duda". En este sentido, añadió que "la confianza de los policías nacionales en sus mandos políticos y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones exigen una actuación inmediata y contundente. Aunque será la Justicia quien determine las posibles responsabilidades jurídicas que pudieran existir, las responsabilidades políticas son evidentes cuando la imagen y el prestigio de la Policía Nacional se ven comprometidos de esta manera".

Además, advirtió que los policías nacionales merecen una Dirección General "centrada exclusivamente en la defensa de la institución, alejada de cualquier controversia política o judicial". Así, incidió en que cada día que Francisco Pardo Piqueras permanece en su puesto "aumenta el deterioro de la imagen pública de la Policía Nacional y profundiza la desconfianza generada por las informaciones que siguen apareciendo".

Jupol lamentó que "resulta especialmente grave que, mientras se conocen nuevas revelaciones sobre reuniones y contactos relacionados con la trama investigada, el ministro haya optado por cerrar filas y respaldar públicamente a los cargos cuestionados en lugar de asumir responsabilidades políticas y facilitar el esclarecimiento de los hechos".

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Por último, recordó que la Policía Nacional y la Guardia Civil "merecen dirigentes que defiendan su independencia operativa, protejan su prestigio y garanticen que ninguna investigación policial pueda verse condicionada por intereses políticos". "La confianza de los ciudadanos en las instituciones es un pilar fundamental del Estado de Derecho y no puede quedar comprometida por la permanencia de responsables políticos bajo una sombra de sospecha cada vez más intensa", concluyó.