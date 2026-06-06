ERC sitúa la "batalla por la identidad catalana" en el centro de su estrategia para frenar a Aliança Catalana en las municipales

ERC no siempre ha escogido las mejores palabras, como se vio hace unos meses cuando Elisenda Alamany, secretaria general del partido y candidata a la alcaldía de Barcelona, recurrió al concepto de "gran reemplazo" para criticar los negocios de 24 horas y las tiendas de souvenirs -frecuentadas en muchos casos por inmigrantes-. Pero el partido está dispuesto a entrar en el terreno de la extrema derecha y disputar a Aliança Catalana su discurso. Este sábado, Alamany ha vuelto a dejarlo claro al asegurar que su formación librará "la batalla por la identidad catalana" en las próximas elecciones municipales, previstas para 2027.

El uso de la teoría del "gran reemplazo" obligó a Alamany a disculparse unos días después, cuando lamentó no haber estado "acertada" a la hora de explicarse. Por eso, en el Consell Nacional de ERC celebrado en Banyoles, la dirigente republicana se ha detenido a argumentar qué entiende su partido por identidad catalana y por qué quiere entrar en esta "batalla". "ERC quiere dar la batalla por la identidad, explicar qué quiere decir ser catalán desde los valores progresistas", ha apuntado. Un concepto amplio, ha defendido, que se aleja del que plantea la extrema derecha: "Una parte del independentismo se resigna a ser minoría, a decir que solo los apellidos catalanes pueden darte el carné de catalán", ha añadido.

Frente a ese nacionalismo excluyente, que Alamany ha vinculado al malestar generalizado de una generación que "ha vivido de crisis en crisis", la dirigente de ERC ha pedido responsabilidad para no caer en ese planteamiento y buscar las respuestas a la catalanidad desde el progresismo. "La extrema derecha aprovecha el momento identitario para seguir generando malestar, construir debilidad y una falsa sensación de seguridad culpando a los de abajo para no tener que hablar de los de arriba: fondos buitre, millonarios y gente que juega al Monopoly con nuestras casas", ha afirmado, en su discurso, antes de que se someta a votación el reglamento para escoger las listas de las elecciones, principal punto de la agenda del Consell Nacional.

"Somos la alternativa del catalanismo, el soberanismo y el independentismo que no pregunta; el carné de catalán de la extrema derecha nos lleva a ser más auténticos y puros, pero nos hará caer en la derrota", ha asegurado. Todo ello, con la convicción de que la conversación política y las preocupaciones ciudadanas han cambiado respecto a hace una década. "No hablamos de lo mismo que hablábamos en 2015, cuando muchos de vosotros os presentasteis a estos comicios", ha justificado Alamany ante un auditorio lleno de cuadros del partido. ERC sitúa así este discurso en el centro de su estrategia electoral, con el objetivo de plantar cara a Aliança Catalana, pero también a Junts, a quien otorga un rumbo "indescifrable" y al PSC, al que acusa de no ofrecer "soberanía" a Catalunya y de alimentar ese malestar por lo que ven como una mala gestión "del país".

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Como ejemplo, ha citado el conflicto educativo, que vive ahora un pulso sindical con el Govern de Salvador Illa después de que los docentes rechazaran en una consulta el preacuerdo alcanzado con Educació. Por ello, ha aprovechado su intervención para pedir al departamento que vuelva a la mesa de negociación y desbloquee la crisis. "Necesitan una cura de humildad para afrontar este conflicto y la respuesta debe estar a la altura del país", ha zanjado la número dos de Oriol Junqueras.