Dos caballos del juez Peinado compiten este domingo con purasangres de los dueños de Chanel y del emir de Qatar en el hipódromo París-Longchamp

El caballo Canalejas, nacido y criado en Francia, propiedad de Juan Carlos Peinado García, el juez, que viene de ganar la carrera del Prix de Pontarme, del pasado 14 de mayo, en “el” hipódromo mundial por antonomasia, el París-Longchamp, según informó este periódico en exclusiva en España, se medirá este domingo 7 de junio de 2026 con dos ejemplares de cuadras de campanilla que parten como favoritos en el premio Paul de Moussac.

Nightime, propiedad de la cuadra Wertheimer, una de las principales de Francia en carreras hípicas, fue fundada por Pierre Wertheimer, y la gestionan sus nietos Gérard y Alain Wertheimer. Pierre, el abuelo, es el hombre de negocios más conocido por haber fundado Chanel, y comenzó a lanzar sus caballos a la pista plana con la casaca azul con costuras y mangas blancas en los años veinte del siglo pasado. Wertheimer & Frere figura, por ejemplo, en el palmarés elaborado para lo que va del año 2026 como número 1, con 86 caballos, 49 victorias, y unos premios (entre las allocations, primas al propietario y al criador) de 2.400.484 euros.

El otro caballo favorito es Afandy, que pertenece a la cuadra Al Shaqab Racing. Se trata del no va más de los complejos ecuestres internacionales fundado en 1992 por Hamad Bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar - considerado uno de los países más ricos del mundo- hasta 2013, cuando abdicó en favor de su hijo Tamim. En el ranking que publica Galop France, la cuadra se sitúa en el palmarés del año 2026 con el número 8, con 33 caballos con una suma total de allocations (reparto de beneficios), prima de propietario y de criador, de 642.364 euros.

A Nightime y Afandy se une Synaran de la cuadra de Aga Khan Studs, cuya propiedad, que incluye campos en Irlanda y Francia (con sus cinco famosas instalaciones próximas a Chantilly), se remonta a generación de la familia del Aga Khan, el líder de los musulmanes ismaelitas. El Aga Khan IV, Karim, amigo de Juan Carlos I, y protagonista de la crónica de alta sociedad, falleció en Lisboa a los 88 años en febrero de 2025. La cuadra ostenta el número 2 en el ranking de cuadras con 40 caballos y allocations, primas de propietario y criador, para lo que va de 2026, de 1.948.763 euros.

Caballos participantes (con escuadras, jinetes y propietarios) en el premio premio Paul Moussac de este domingo. / Ep

La cuadra del juez Juan Carlos Peinado García figura como número 45 en el ranking con 8 caballos y unos beneficios de 126.474 euros, entre 'allocations' y prima para el criador.

Con todo, según ya hemos informado, la actividad hípica del juez Peinado es más amplia: a la cuadra `Juan Carlos Peinado García” se unen 'Juan Peinado', 'Sra. Patricia Peinado', 'Patricia Peinado' e 'Interlawyers'.

Juan Peinado Toledo y Patricia Peinado Toledo son hijos del juez y participan en actividades hípicas y de crianza de caballos.

Este domingo 7 de junio, pues, Canalejas, que ha subido de categoría -ganó según se ha apuntado el 14 de mayo pasado- será montado por el jockey Alexis Pouchin, con el número 7, y los colores de España, y formará parte de los nueve caballos que compiten en la carrera de 1.400 metros, Prix Paul de Moussac, prevista para arrancar en París-Longchamp a las 15:50 horas.

El caballo Canalejas, propiedad del juez Peinado, el pasado 14 de mayo, cuando resultó ganador en París-Longchamp del Prix de Pontarme. / EP

El ganador, si tiene derecho a prima (subvención que se otorga a los caballos criados en Francia), se llevará 118.702 euros.

Por su parte, Espronceda será también montado por el jinete Alexis Pouchin a las 17:35 horas con el número 6 en la carrera de pista plana de 1.600 metros, Prix de la Defense, que se disputarán diez caballos. El premio al que venza, sin prima, es de 9.100 euros.

Está previsto que los caballos participantes en este último premio de la tarde del 7 de junio salgan a la venta. El precio de Espronceda es de 14.000 euros.

El caballo Espronceda, nacido en Irlanda y propiedad de Juan Carlos Peinado, compitiendo con el número 7 en el Prix Calixte Bayrou, el 18 de enero en el hipódromo de Pau (Francia). / EP

Mientras, el juez Peinado, ya en su actividad jurisdiccional, ha resuelto, a petición de la defensa de la esposa del presidente Pedro Sánchez, aplazar la audiencia llamada “preliminar” para debatir sobre la procedencia de abrir juicio oral.

Esta vista a la que el juez ha convocado personalmente a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, y a sus defensas, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, tendrá lugar el 15 de junio próximo.

El juez prevé escuchar a las partes personadas también sobre la posible imposición de medidas cautelares de carácter personal a los imputados. Parece altamente probable que una de esas medidas sea la retirada de pasaportes para garantizar la presencia de loa futuros acusados en el juicio al que serán sometidos ante un jurado popular de nueve miembros.

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Con todo, la última palabra sobre el desenlace -delitos y jurado popular- la tiene la sección 23 de la Audiencia de Madrid – presidida por la magistrada Rosario Esteban y la sala formada, alternativamente, por los magistrados Jesús Gómez-Ángulo Rodríguez, José Sierra Fernández y el ponente en las apelaciones Enrique Jesús Bergés de Ramón, quienes tienen pendiente resolver los recursos de apelación contra las decisiones del juez Peinado.