Aquel otro año que vivieron peligrosamente

Aunque escuchando al que fuera protagonista entonces, Felipe González, parece habérsele olvidado cómo fue su última legislatura al frente del Gobierno, la de 1993 a 1996, lo cierto es que entre lo que ocurrió entonces y lo que está pasando ahora hay bastantes similitudes. Demasiadas, para que puedan atribuirse a la mera casualidad. Claro que la debilidad del Ejecutivo ahora, con una representación política mucho más fragmentada, es mayor que la que tenía González, que solo dependía de CiU y PNV y solo tuvo que pactar la fecha de las elecciones con Jordi Pujol. Pero entonces los casos de corrupción, después de diez años en el poder, se multiplicaban. Había además un elemento de mucha más gravedad, los GAL, cuyas actividades criminales el PP aplaudía hasta que pensó que le serían útiles para sacar a los socialistas del Gobierno. De aquella legislatura es la famosa frase que acuñó el líder popular, José María Aznar: “Váyase señor González”. Ahora que hacen ‘bolos’ juntos González y Aznar, como si fueran amigos, ambos evitan rememorar aquellos tiempos duros. “Aznar quiere meterme en la cárcel”, le confesó González a la firmante de este artículo en otoño de 1996, poco después de perder las elecciones, durante un vuelo de Madrid a Vigo. Esas son ahora las mismas amenazas que vierten a veces los populares contra Pedro Sánchez.

Por volver a las coincidencias. La primera es, sin duda, que el PP de Aznar pensaba que ganaría las elecciones de 1993, pero las ganó el PSOE y con la ayuda de CiU y PNV consiguió seguir gobernando. Muy similar a lo ocurrido en 2023, cuando los populares ganaron pero fueron incapaces de ahormar una mayoría suficiente para la investidura de Alberto Núñez Feijóo mientras que Sánchez pactó con un puñado de fuerzas políticas la suya propia y continuó en la Moncloa. La campaña antiFelipe arreció a partir de aquellos comicios de 1993, al igual que la campaña contra Sánchez lo hizo a partir de los de 2023. En el primer caso aparecieron un reguero de casos de corrupción que abarcaron del caso Roldán, que afectó al director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, que había estado en un tris de ser nombrado ministro de Interior, a los papeles del Cesid (actual CNI), de espionaje a políticos, empresarios, periodistas y al propio rey Juan Carlos, y que acabó con la dimisión del vicepresidente Narcís Serra y del ministro de Defensa, Julián García Vargas.

En 1991, había dimitido el anterior vicepresidente, el todopoderoso Alfonso Guerra, por el presunto tráfico de influencias de su hermano Juan. Y anteriormente había surgido el caso Filesa de financiación ilegal, que llevó al juez a registrar en varias ocasiones la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. En 1992, renunció el ministro de Sanidad, Julián García Valverde, por un asunto de su anterior cargo como presidente de Renfe y del que resultó absuelto diez años después. En 1993, renunció el ministro de Agricultura, Vicente Albero, por no haber declarado al fisco una indemnización laboral por la que no estaba obligado a cotizar. Y así una retahíla de dimisiones forzadas. Como forzadas eran las comparecencias de González ante el Congreso de los Diputados. Fue en una de ellas, en 1994, cuando Aznar le espetó aquel “Váyase, señor González”, que hizo fortuna. Pero, el Felipe que ahora apremia a Sánchez para convocar elecciones, no las convocó hasta el 28 de diciembre de 1995 y lo hizo para el 3 de marzo de 1996. En aquel momento González y el PSOE denunciaban una operación, dirigida a cargarse al Gobierno y facilitar el acceso al mismo de Aznar, de lo que denominaron “el sindicato del crimen”, una coalición de intereses de empresarios, jueces, periodistas y del propio PP, que habría estado alentada, entre otros, por Mario Conde, al que el Ejecutivo había desalojado de la presidencia del Banesto en diciembre de 1993.

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Visto en perspectiva no parece muy distinto de lo que ocurre ahora. Ahora están los casos Koldo, que afecta al exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos; el caso mascarillas, con los mismos acusados; el caso Cerdán, que afecta al sucesor en la secretaría de organización socialista, Santos Cerdán; el caso Plus Ultra, por el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el caso Leire, entre otros. Graves, porque están encausados no solo Zapatero, el primer expresidente del Gobierno en ser imputado, sino también los dos secretarios de organización del PSOE, que son además quienes acompañaron a Sánchez en la campaña de reconquista del liderazgo del partido. Personas todas ellas muy próximas al jefe del Ejecutivo. Como ocurrió entonces, ahora han empezado a levantarse voces que ponen en duda las casualidades en las causas abiertas contra estos dirigentes socialistas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o el ministro de Transportes, Óscar Puente. La endiablada legislatura de 1993 a 1996 terminó con la derrota por la mínima del PSOE y la llegada al poder del PP. Cómo terminará la actual es un misterio que solo se resolverá en las urnas.