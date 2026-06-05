El Supremo vuelve a rechazar dejar en libertad a Koldo ante la "inmediata" sentencia de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha vuelto a desestimar una nueva petición del exasesor ministerial Koldo García para quedar en libertad, al considerar que se mantiene el riesgo de fuga y que la sentencia del 'caso mascarillas' es "inmediata".

Mediante un auto, recogido por Europa Press, el tribunal que le juzgó junto al exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama desestima el recurso interpuesto por su defensa contra la decisión, que ratifica, de rechazar su libertad después del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario en la pandemia.

La abogada de Koldo reclamó el último día del juicio la absolución y la libertad del exasesor de Ábalos, argumentando que no existía riesgo de fuga una vez acabada la vista oral y que había "agravio comparativo" respecto a Aldama, que es el único de los tres acusados que está libre.

Para los magistrados, "subsisten las circunstancias valoradas en su momento para acordar la privación de libertad", que tuvo lugar para Koldo y Ábalos el pasado 27 de noviembre.

"Lo que supone reproducir las resoluciones que se han dictado en la causa, tanto por el juez instructor como por la Sala de apelaciones, en referencia al riesgo de fuga, derivado de la gravedad de los hechos enjuiciados, de la cercanía del enjuiciamiento, y ahora, por la inmediata sentencia definitiva sobre los hechos objeto de la imputación, hechos muy graves", indican.

Y sobre la discriminación alegada en comparación con Aldama, sostienen que "no responde a la realidad de los hechos, en los que se constata un distinto comportamiento procesal de cada uno de los encausados, que implica un distinto tratamiento".

La defensa de Koldo alegó en el juicio que el exasesor de Transportes "no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas", porque "su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal".

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el PP se pronunciaron contra la libertad de Koldo e hicieron hincapié en que el riesgo de fuga persiste.

El riesgo de fuga fue uno de los argumentos que utilizó el magistrado instructor de la causa en el Supremo, Leopoldo Puente, para enviar a Ábalos y Koldo a prisión provisional en noviembre, además de la elevada petición de penas que piden las acusaciones --hasta 30 años de cárcel-- y los consistentes indicios en su contra.