Gritos contra la líder de Aliança
Sílvia Orriols, recibida con abucheos y carteles contra el fascismo al salir al balcón del Ayuntamiento de Berga en la Patum
Eduard Font Badia
Con la plaza llena y esperando a que comenzara una Patum que se retrasó por la lluvia, el momento de la salida de las autoridades al balcón del Ayuntamiento de Berga estuvo acompañado por gritos y abucheos contra Sílvia Orriols, diputada de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, que había sido invitada por la concejala del BeGI, Judit Vinyes.
Carteles con eslóganes como 'Berga libre de racismo y odio', 'Patum antifascista' o 'No toleres la intolerancia' se alzaron en una parte de la plaza, la más cercana a la barandilla. Al mismo tiempo, la plaza ha empezado a gritar contra la líder del partido de ultraderecha, con frases similares. A veces llegando al insulto directo. Incluso la Guita llevó un símbolo antifascista en el lomo.
porta
Orriols llegó bastante temprano a Berga. A las seis de la tarde ya paseaba por la población acompañada por miembros del partido. Hacia las ocho de la tarde ya había entrado en el ayuntamiento, después de visitar la sede del partido, en una calle muy cercana.
Orriols se defiende
Antes de escuchar los abucheos, aunque ya los preveía, Orriols dijo: "No hacía falta, quiero decir, es innecesario. Todos podemos participar en esta fiesta; pienso que debe ser una fiesta en la que todos los catalanes, independientemente de lo que pensemos política o ideológicamente, debemos tener cabida y, por tanto, da pena que intenten politizarla. Pero ya estamos acostumbrados, lo resistiremos".
La diputada en el Parlament de Catalunya por Aliança Catalana agregó que es "lamentable que haya quienes no sepan disfrutar de la fiesta y de la tradición y quieran politizarlo todo y buscar bronca". Pero tampoco dejó de hacer una valoración política, afirmando: "Cuando han gritado 'vote, vote, orriolista quien no vote', he visto que había más de media plaza que no votaba, así que... En cualquier caso, el recuento siempre se hace en las urnas, no en las plazas".
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