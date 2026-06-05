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Caso Leire

Pedraz accede a la petición de la UCO y reclama la información bancaria durante dos años del PSOE y las cuentas de Leire Díez

La Guardia Civil extiende sus sospechas tras serle aportada una factura que apunta a que se pagó a la trama inflando el precio por publicidad de las Elecciones Europeas en 2024 en un medio digital

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España).

Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen de la sede nacional del PSOE en Ferraz, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

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Juan José Fernández

Madrid
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido a las peticiones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la trama de Leire Díez y ha solicitado a la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) que elabore un informe que contenga toda la información de movimientos bancarios del PSOE durante los ejercicios de 2024 y 2025, el periodo que coincide con la actividad de la supuesta 'fontanera' Leire Díez.

También se pide la misma información sobre varios de los imputados en este procedimiento, que indaga pagos realizados desde el partido en el Gobierno para alimentar una trama que buscaría sabotear causas judiciales que afectan a sus miembros.

En concreto, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se pide información sobre "cuentas bancarias en las que figuran como titulares, autorizados o cualquier otra figura; Imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo; relaciones societarias (Socios y Administradores, sociedades de las cuales es Administrador o Socio, autorizado en cuentas bancarias de personas jurídicas, participantes y participadas, representantes y representados)". Añade que, "en su caso" se parte presentación del modelo 750 (amnistía fiscal). Se incluye valoración por Hacienda de facturas emitidas y recibidas (como declarante e imputado) y sobre operaciones con terceras personas.

La petición supone, no obstante, una rebaja sobre las pretensiones iniciales de los agentes, que pretendían que el escrutinio incluyera también a todas las cuentas del PSC durante dichos años, que ahora queda fuera, y otros conceptos como los fondos de inversión y otras informaciones relativas a fondos de inversión, valores seguros, fondos de pensiones y cajas de seguridad.

A partir de una factura

La UCO pretende aclarar con esta investigación si existió una "instrumentalización de operaciones comerciales dentro de los hechos que se investigan", es decir, si se ocultaba la financiación a la trama de Leire a través de estas operaciones. Y lo requieren  tras obtener una factura que, tal y como informó EL PERIÓDICO, fue aportado por una fundadora del medio de comunicación Crónica Libre, en el que tenía participaciones Leire Díez.

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Se trata de la facturación a la empresa Iki Group Comunications de la inserción en este medio de publicidad de una campaña del PSOE en Cataluña para las Elecciones Europeas de 2024 por un total de 18.125 euros, un precio que la propia testigo consideró "desorbitado" en función del precio de mercado y el número de visitas y visibilidad de esta 'web'. Los investigadores creen que se pudo alimentar económicamente a la trama de Leire Díez mediante el pago de precios inflados por insertar publicidad electoral en esta página web informativa.

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