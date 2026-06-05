Junqueras no descarta negociar presupuestos con Sánchez: "Damos la legislatura menos por muerta que el PSOE"

ERC pondrá en marcha este sábado en su Consell Nacional la maquinaria para confeccionar las listas de las elecciones generales, pero esto no significa que dé por hecho que habrá comicios pronto o que quiera forzar un adelanto electoral. Así lo ha expuesto este viernes el líder del partido, Oriol Junqueras, que ha rechazado dar por muerta la legislatura en el Congreso e incluso ha dejado la puerta abierta a negociar con Pedro Sánchez los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Junqueras ha compartido sus reflexiones con los estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a los que ha estado respondiendo preguntas durante más de una hora. Cuando se le ha inquirido por si hay que dar la legislatura en el Congreso por acabada, no ha tenido dudas. "No damos nada por muerto, lo luchamos todo, estamos aquí para lucharlo por todo y para dar a la sociedad todo lo que podamos. Lucharemos en todas las batallas que podamos", ha dicho. Incluso le ha dado un toque de ironía, asegurando que es más optimista ERC que el PSOE: "Nosotros, probablemente, la damos menos por muerta que el partido socialista".

Lucharemos en todas las batallas que podamos Oriol Junqueras — Líder de ERC

La prueba del algodón de sí confía en el mandato vigente es si está dispuesto a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sobre todo ahora que Sánchez ha anunciado que los presentará pronto. Junqueras no lo ha descartado, aunque ha pedido al presidente del Gobierno que no lo fíe todo a anuncios y haga los deberes: "Entiendo que si quieren negociar harán alguna propuesta". El líder independentista ha asegurado que ERC siempre estará interesada en "hacer un buen servicio a la sociedad" y que habrá cuentas o no en función del "interés real" que tengan los socialistas.

La actitud de Junqueras, pues, dista mucho de la de otros socios de Sánchez como por ejemplo el PNV, que hace dos semanas dio la legislatura por acabada y pidió al presidente del Gobierno que su mandato no vaya más allá de 2026. ¿Por qué ERC quiere exprimir la legislatura? Pues porque necesita que el Congreso apruebe el sistema de financiación que el propio Junqueras negoció con Sánchez. Un adelanto electoral se lo llevaría todo por delante.

"¿Bárcenas? Un tipo encantador"

Uno de los problemas que tiene para ERC seguir apoyando al PSOE es el riesgo de abrasarse junto a él por los casos de corrupción que acechan a los socialistas. Sin embargo, Junqueras no ha dado señales de temer por ello. Sí ha dicho que su partido está en contra de cualquier ilegalidad, pero ha puesto en duda que todos los casos que afectan al PSOE tengan una base real. "Tenemos muchos motivos para sospechar", ha dicho, argumentando que el independentismo ha sido llevado a los tribunales en varias causas que han quedado en nada.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, este viernes en la UPF. / Alejandro García / Efe

De hecho, se ha puesto a él mismo de ejemplo. Ha recordado que la ley de amnistía fue aprobada por el Congreso hace justo un año y que él sigue estando inhabilitado porque el Supremo rechaza aplicársela. Además, ha dibujado al PSOE como un mal menor respecto al PP, que ha considerado que es una organización mucho más corrupta. En este punto ha asegurado que en su paso por la cárcel de Soto del Real -cuando estaba siendo juzgado por el 1-O- la mayoría de sus compañeros eran miembros del PP condenados por corrupción como el extesorero Luis Bárcenas o el exministro Rodrigo Rato. "¿Bárcenas? Un tipo encantador. ¿Rato? Un tipo fantástico. Estoy seguro de que los que estaban allí era los más inocentes del partido", ha expuesto.

Defensa de los pactos con el PSC

La charla con los alumnos ha dado para mucho más. Por ejemplo, para volver a ratificar su confianza en Gabriel Rufián como futuro candidato de ERC o para llamar a Aliança Catalana "marca blanca de Donald Trump en Catalunya". También para reclamarle al Papa que utilice el catalán en sus actos en Catalunya y para anunciar que su partido quiere presentarse con Compromís en las elecciones autonómicas valencianas.

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Otro de los momentos destacados del acto ha sido cuando ha defendido los pactos de ERC con el PSC. Su argumento es que, si se quiere que el independentismo sea mayoritario algún día, se tendrá que convencer a los votantes que no lo son. "Y si los queremos convencer tendremos que intentar llegar a acuerdos con el partido socialista", ha alegado. Eso sí, ha pedido al president Salvador Illa que siga batallando para resolver los problemas con la comunidad educativa. "Tengo a muchos maestros en mi entorno y todos han votado que no [en la consulta que se cerró el jueves]. Entiendo el 'no'", ha zanjado.