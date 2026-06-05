Reunión de la ejecutiva
Junqueras ficha a la exlíder de ERC en Barcelona Creu Camacho como defensora de la militancia
Camacho lideró durante un año la federación más grande del partido y dejó el cargo tras una crisis interna
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La exlíder de ERC en la Federación de Barcelona Creu Camacho será la nueva síndica de la militancia del partido, es decir, la encargada de defender los derechos de los afiliados ante eventuales conflictos internos. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, así lo decidió la Ejecutiva de Oriol Junqueras en su reunión del lunes. Para que su nombramiento sea definitivo, tendrá que ser ratificado en la reunión del Consell Nacional de este sábado.
Camacho tiene una larga trayectoria en la organización independentista, pero no fue hasta marzo de 2025 cuando su nombre cobró relevancia en el partido. Fue entonces cuando anunció su candidatura a liderar ERC de Barcelona, la federación más numerosa de las que integran el partido y también la más convulsa. Lo destacado es que lideró la lista integrada por las corrientes críticas con Junqueras y la dirección del partido. Por sorpresa y por un estrecho margen de votos, acabó imponiéndose a la lista 'junquerista'.
Su mandato al frente de ERC de Barcelona fue efímero. En noviembre de ese mismo año, la mitad de la ejecutiva local presentó su dimisión, lo que abrió una crisis interna. Los dimisionarios se marcharon acusando a Camacho de haber abandonado los postulados críticos para acercarse demasiado a Junqueras y a su equipo. El entorno de la líder de la federación siempre defendió que simplemente quiso acabar con las divisiones internas y cohesionar al partido.
La trayectoria de Camacho en Barcelona acabó el pasado mes de abril, cuando se eligió una nueva dirección para intentar dejar atrás la crisis. Ahora, Junqueras la ha repescado para que asuma el papel de defensora de la militancia, un cargo que estaba vacante.
Independencia frente a los "agravios"
La Sindicatura de la Militància es un órgano unipersonal que tiene como "misión la asistencia, el asesoramiento y la defensa de los derechos de las personas militantes en su relación con el partido". En definitiva, es la persona a la que acuden los afiliados que consideran que han sufrido "agravios" por parte de algún órgano del partido.
La síndica, según establecen los estatutos de ERC, debe tener "interlocución directa" con la dirección del partido, pero tiene que actuar "con completa autonomía e independencia". Se considera que solo así se puede garantizar que defenderá los intereses de los afiliados. Además, no puede formar parte de ningún órgano del partido ni tener "relación laboral" con ERC. Para que su nombramiento sea oficial, Camacho tendrá que recibir este sábado el apoyo de tres quintas partes de los miembros del Consell Nacional.
La propuesta de que Camacho sea la defensora de la militancia ya ha empezado a darse a conocer de puertas adentro de la organización. Hay quienes consideran que su trayectoria de años -la mayoría como afiliada de base- la avala para el cargo. También hay quienes creen que es una compensación por su evolución desde posiciones críticas con Junqueras hacia postulados oficialistas. Sea como sea, la decisión está tomada y solo necesita la confirmación definitiva. El sábado, el desenlace.
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