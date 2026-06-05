Marlaska asegura que cree lo que dice la directora general de la Guardia Civil sobre sus contactos con Leire Díez

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a apoyar, pero de una forma cautelar, a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Ha asegurado a los medios este viernes que cree en lo que ha afirmado González en un comunicado, en el que habla de dos (o tres) reuniones con Leire Díez en las que no se habría tratado de las actividades de la trama de corrupción que manejaba.

Marlaska no se plantea el cese de González, pero solo de momento, "mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita", ha condicionado.

En todo momento de una atropellada comparecencia ante los medios, el ministro se ha basado en el testimonio de Mercedes González: "Me remito al comunicado de ayer", ha dicho a la prensa. "Lo que me dijo ella es para mí lo importante: no tuvo ningún contacto con Leire en el que hubiera ninguna referencia a la trama". Y ha insistido en que lo que sabe solo es lo que ella le ha contado: "En ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama, o le propusiera nada de la trama".

El ministro del Interior se ha basado en lo que sostiene Mercedes González, sin negar el hecho mismo de los contactos con Leire Díez. Se ha referido solo a lo que sostiene la directora general, sin cerrar la puerta a que haya otra versión de los hechos, y, por tanto, a otra reacción suya. "Si hubiera algún tipo mínimo de prueba sobre alguna conversación relativa a la trama, llevaría otra respuesta por mi parte", ha dicho.

Igual que en el comunicado difundido en la noche de este jueves por la directora general de la Guardia Civil, Marlaska no ha aclarado si fueron dos o tres los encuentros en los que atendió a Leire Díez. En el último de esos encuentros, "Leire es la que saca el tema de reponer en su puesto al comandante Villalba, y en ese momento la directora da por acabada la reunión".

Marlaska ha procurado subrayar varias veces que la materia de corrupción que investiga la UCO está formada de "hechos graves que me incomodan como ciudadano y deben ser objeto de investigación". También los ha calificado de "hechos que repugnan".

Ha negado Marlaska que conociera que el que fuera director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, presionara a la cúpula de la Policía Judicial y la UCO de la Guardia Civil en la investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno. La destitución de Leonardo Marcos y su marcha a un destino en EEUU no obedeció a estos asuntos, según ha sostenido Marlaska.

Noticias relacionadas

Ya este jueves el titular de Interior había salido en defensa de Mercedes González: "Me consta la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", dijo a los medios al llegar a una reunión de ministros de Interior de la UE en Luxemburgo. Marlaska negó, no las intromisiones que denuncian dos generales del instituto armado interrogados por la UCO, sino que él las supiera. Negó haber tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" del DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, o cualquier otro jefe de la Guardia Civil en las investigaciones de la UCO. "No he conocido [întromisiones], y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado".