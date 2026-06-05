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Caso Leire

El juez Pedraz retiene documentación incautada por la UCO a Zarrías que afecta a clientes a los que representa como abogado

El ex dirigente socialista afirma que solo una de las carpetas que se llevó la UCO tiene que ver con Leire y el resto afecta al derecho de defensa de un listado cerrado de personas que entregó al juez

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a su llegada para declarar como testigo en el juicio por el caso ‘Leire Díez’, en los juzgados de Plaza Castilla, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España).

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a su llegada para declarar como testigo en el juicio por el caso ‘Leire Díez’, en los juzgados de Plaza Castilla, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ana Cabanillas

Madrid
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ordenó la entrada en la sede socialista en Ferraz y otros despachos, como es el que mantiene abierto el histórico dirigente del PSOE de Andalucía Gaspar Zarrías, mantiene dentro de la causa documentación que le fue incatutada y que podría afectar al derecho de defensa de determinadas personas que son sus clientes.

El propio Zarrías ya advirtió a la funcionaria judicial que asistió al registro del pasado día 27 de mayo en la sede de Zaño Sociedad Consultora S.L. de que solo una de las carpetas que se llevaron --que llevaba el nombre 'PSOE'-- estaba relacionada con Leire Díez, la exmilitante del partido investigada por integrar una presunta trama que trataba de investigar causas contra el Gobierno.

Este jueves, el abogado de Zarrías puso esta circunstancia en conocimiento del magistrado, señalando que si no le eran devueltas dicha documentación, ahora en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "De no procederse con urgencia a lo que respetuosamente solicitamos en este escrito, se podría producir un daño irreparable tanto a la actividad como abogado de mi representado, como a los derechos y valores protegidos por su secreto profesional y el derecho de defensa", señala el abogado Gonzalo Martínez Fresneda en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Agentes de la UCO se encuentran en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Agentes de la UCO se encuentran en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. / José Luis Roca

Riesgo de filtración

Por ello, exige que sea "eliminada de la causa toda referencia a dichos expedientes y garantizarse que no ha existido acceso a los mismos", ya que "cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales" tanto para el propio Zarrías como para sus clientes. Lo hizo tras conocer una providencia en la que el juez Pedraz manifiesta que la documentación examinada en relación con el registro en Zaño "no implica ninguna actuación concreta del señor Zarrias como letrado en ejercicio que constituya acto jurídico que afecte al derecho de defensa de los clientes mencionados".

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Agrega, no obstante, según añade la resolución conocida por este diario, que si en un posterior análisis se observara la existencia de documentos ajenos, se procederá a su devolución. También le informa de que en este momento la Guardia Civil está procediendo al volcado y clonado de los dispositivos electrónicos aprehendidos a Zarrías, y que cuando se le entregue la copia original le serán devueltos.

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