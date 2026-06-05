Illa sitúa la financiación y la aplicación de la amnistía como principales retos de la segunda mitad de su mandato

Quedan dos meses para llegar al ecuador del mandato del Govern de Salvador Illa, pero el president ha ofrecido este viernes un primer balance de su legislatura y ha fijado los retos que tiene por delante en los dos años que le quedan en el Palau de la Generalitat. El primer desafío importante será "poner el acento político" en la aprobación del nuevo modelo de financiación que su Executiu, junto con el Gobierno, pactó con ERC. El segundo, la aplicación efectiva de la ley de amnistía, de la que todavía no goza el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont, entre otros.

"Me gustaría que pasara en los próximos dos años y, mejor, en los próximos meses", ha espetado en su discurso inaugural de las V Jornades Directives de la Generalitat, que se han celebrado este viernes en el Espai Bital, en l'Hospitalet de Llobregat. Son dos asuntos sobre los que su Govern, de hecho, no puede maniobrar mucho más de lo que ya lo ha hecho, pues uno depende de la mayoría del Congreso y el otro está en manos de la justicia, pero sí se leen como una petición de confianza a ERC y Junts hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atraviesa unos de los momentos más delicados de la legislatura por los casos de corrupción que han surgido en su entorno.

La reflexión llega un día después de que sus primeros presupuestos y la ley de acompañamiento, gracias a ERC y los Comuns, hayan superado el primer debate parlamentario. Con las cuentas públicas ya encaradas, Illa considera que es momento de acelerar en el cumplimiento de los compromisos, tanto con sus socios de investidura como con los que se fijó en su plan de Govern, a la vista de la inyección de recursos que espera recibir ya en julio con la aprobación final. "Ahora tenemos un horizonte de estabilidad", ha apuntado Illa.

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Lo ha dicho en un auditorio repleto de su equipo de Govern, a quienes ha emplazado a seguir trabajando. "Toca poner la directa para ejecutar y cumplir lo que dibujan los presupuestos", ha dicho el president en una intervención en la que ha hablado de muchos de los asuntos que ocupan y ocuparán a su Executiu, pero sin hacer ninguna referencia a la crisis abierta con el sector educativo, que rechazó el día anterior el preacuerdo alcanzado entre Educació y los sindicatos. Lejos de exhibir debilidad, Illa ha insistido una y otra vez que "se han hecho muchas cosas", en todo este tiempo, y que "quedan muchas por hacer". Tiempo hay, ha dejado claro.