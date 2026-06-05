Santiago Lumbreras, director general del Ivace
La Generalitat Valenciana de Pérez Llorca recoloca a la mano derecha de Mazón
El que fuera secretario autonómico de Relaciones Institucionales con el exjefe del Consell se pone al frente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial a propuesta de la consellera de Industria, Marian Cano
Manuel Lillo
Un nuevo cambio en la trayectoria de Santiago Lumbreras. Quien fuera secretario autonómico de Relaciones Institucionales en la etapa presidencial de Carlos Mazón, entre 2023 y 2025, ha sido nombrado director general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). La designación se formaliza a propuesta de la consellera de Industria, Comercio, Innovación y Turismo, Marián Cano, tal como ha anunciado este viernes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, para informar de los asuntos tratados en el pleno del ejecutivo autonómico.
Lumbreras, periodista en sus orígenes, formó parte del núcleo más cercano a Mazón en la Presidencia de la Generalitat junto a su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, ahora incorporado a la oficina del expresidente; y a otros cargos como Cayetano García, ahora secretario autonómico de Economía junto al conseller José Antonio Rovira; y Francisco González, responsable de Promoción Institucional.
La dimisión de Mazón, en noviembre de 2025, motivó una despedida emotiva de Lumbreras. “Una y mil veces más volvería a hacer todo a tu lado”, publicó en sus redes sociales, entre otros mensajes en los que exhibía su apoyo e incluso su amistad.
Ambos ya habían trabajado conjuntamente tanto en la Cámara de Comercio, órgano en el que Mazón fue director gerente entre 2009 y 2019 (y donde conserva su plaza en excedencia); y también en la Diputación de Alicante, que el ex jefe del Consell presidió entre 2019 y 2023, cuando dio el salto a la Presidencia de la Generalitat.
Desde agosto de 2023 Santiago Lumbreras figura como presidente de la Ciutat de les Arts i les Ciències, establecida en València, y en febrero de este año fue nombrado asesor del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que preside Paqui Bartual, alcaldesa de Xirivella (Valencia) con el mismo partido. En el anuncio de su nombramiento, Barrachina ha destacado la "brillante labor" de Lumbreras como secretario autonómico en la etapa de Mazón.
El cargo de director general del Ivace estaba "vacante", según informan desde la Conselleria de Industria. El organismo que ahora dirigirá Lumbreras tiene como finalidad "la gestión de la política industrial de la Generalitat y apoyo a las empresas en materia de innovación para la competitiidad y modernización de las medianas y pequeñas empresas y áreas industriales", según se lee en su portal web.
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