ERC activa la cuenta atrás para rehacer los puentes con Rufián o romper definitivamente

El Consell Nacional de ERC se reunirá este sábado con varios asuntos sobre la mesa, el más relevante, la aprobación del reglamento que regulará la configuración de las listas que el partido presentará en las próximas elecciones generales. Lo que hace unos años hubiera sido un mero trámite, esta vez genera interés por el clima enrarecido que se ha instalado desde hace unos meses entre el partido y su líder en el Congreso, Gabriel Rufián.

La posición oficial de la dirección de Oriol Junqueras es que cuenta plenamente con Rufián para que sea de nuevo el próximo candidato en Madrid. Así ha sido desde que debutó en 2015. "Es un gran activo del partido", repiten desde la dirección. "Tiene un gran altavoz", destacan en referencia al grado de conocimiento y el impacto que tiene no solo en Catalunya, sino en el conjunto del Estado. Desde el entorno de Rufián también aseguran que está dispuesto a repetir. Él mismo lo ha verbalizado en público.

Sin embargo, desde hace un tiempo las dos partes chocan. En primer lugar, Rufián defiende tejer un frente de izquierdas con otras formaciones, una operación que la dirección de ERC no comparte. En segundo lugar, Rufián ha pedido a su partido que le garantice algunas "condiciones" para volver a ser candidato. Una de ellas, unos compañeros de candidatura con los que se pueda sentir más cómodo. Esta petición ha tensado el ambiente del actual grupo parlamentario en el Congreso. Esta semana uno de los diputados de ERC, Jordi Salvador, criticó públicamente a Rufián a través de las redes sociales. "La paciencia tiene un límite", dijo.

Los diputados de ERC Jordi Salvador y Gabriel Rufián en una imagen de archivo. / Marta Fernández / Europa Press

En el Consell Nacional de este sábado no se decidirá la lista, pero se pondrán las bases para hacerlo en un futuro, es decir, para activar todo el procedimiento cuando sea necesario. El reglamento dirá, por ejemplo, cuántos avales tiene que presentar quien quiera ser candidato; cómo serán las primarias en caso de que haya más de uno y cómo se elegirán los miembros del resto de circunscripciones.

También se decidirá cuántos miembros de la lista puede decidir a dedo la dirección, es decir, sin pasar por las asambleas territoriales. En las generales de 2023 fue el 25%. Uno de cada cuatro. La idea es tenerlo todo a punto por si la legislatura en el Congreso acaba de forma abrupta.

Desenlace a la vista

Este sábado, pues, se activará una cuenta atrás informal que acabará con Rufián de candidato si él y el partido logran rehacer los puentes y dejar las tensiones actuales, o con el líder de ERC en el Congreso fuera de la candidatura si la situación acaba por complicarse. Tanto desde la dirección como desde el entorno de Rufián tratan de rebajar la importancia del Consell Nacional. Las dos partes coinciden en que se trata simplemente de estar "preparado" por si Sánchez pulsa el botón del adelanto electoral.

Sin embargo, dentro del partido crece la expectación sobre cómo se resolverá todo. No es fácil hacer pronósticos. "Si las elecciones son mañana, será el candidato. Si no hay adelanto electoral y son dentro de unos meses, habrá problemas", vaticina un veterano del partido.

Relevo frustrado en 2023

Meses antes de las últimas elecciones generales, en 2023, el partido barajó seriamente la posibilidad de presentar otro candidato que no fuera Rufián. Se consideró que su figura tenía un desgaste importante tras casi una década en Madrid y se pensó en buscarle un relevo y llevarlo de regreso a Catalunya ya fuera en el partido, en el Parlament o en el Govern. En esa época ERC tenía un gran poder institucional.

Rufián, con Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi en un acto de campaña de las elecciones generales de 2023. / RICARD CUGAT

No obstante, Sánchez adelantó las elecciones de forma inesperada y se truncó todo. "La convocatoria sorpresa hizo que se asumiera que el candidato sería él, pero ya había el runrún de que igual era necesario un cambio", explica un dirigente de la época. Junqueras lo designó candidato desde la propia sala de prensa. Un 'dedazo' que generó malestar interno.

Noticias relacionadas

En el tiempo transcurrido desde entonces Rufián ha seguido acumulando desgaste interno, como prueban las tensiones en el grupo de ERC en Madrid, pero ha logrado recuperar terreno externamente. Las encuestas dibujan una curva ascendente para ERC y ha aumentado el nivel de conocimiento entre los españoles. La apuesta por el frente de izquierdas le ha dado aún más notoriedad. Una encuesta del CIS de febrero pasado le situó como el dirigente con más tirón entre los partidos a la izquierda del PSOE. Ahora prescindir de él no resulta tan fácil como lo hubiera sido en 2023.