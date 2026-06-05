Feijóo desafía a Junts y PNV: "Todo eso se acabará, con ayuda de otros partidos o sin ella"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desafía al PNV y a Junts per Catalunya en un vídeo publicado este viernes en las redes sociales, poco después de las primeras palabras de Pedro Sánchez sobre el caso de Leire Díez, negando que diese orden alguna o que se le hubiera informado de la trama para intentar amedrentar a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o a jueces y fiscales, en la que el juez Santiago Pedraz otorga un papel principal al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"La buena noticia es que todo esto se acabará, con ayuda de otros partidos o sin ella. Antes o después, España volverá a tener la palabra", afirma Feijóo, en una grabación de casi dos minutos donde aparece primero en la calle, luego entrando por la puerta principal de la sede del PP en Génova 13 y por último en su propio despacho de la planta séptima.

El video comienza con Feijóo, de traje y camisa azul, sin corbata, asegurando que "esta semana he estado bastante en la calle, y la mayoría de vosotros me habéis mostrado vuestra total estupefacción por lo que está pasando". Y a continuación añade: "La corrupción del Partido Socialista parece no tener fin, es verdad".

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