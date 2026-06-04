Setién, el jubilado que facilitó negocios urbanísticos como un "gestor en la sombra" en el 'caso Valka'

El caso Valka no se entendería sin la figura de José Manuel Setién, un arquitecto vasco que durante más de cuatro décadas se mantuvo como el máximo exponente del urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta su caída. La Guardia Civil lo señala como un "gestor o consultor en la sombra", que después de su jubilación como jefe del servicio habría utilizado su acceso ilícito a la red municipal para influir o informar a empresarios sobre procesos en curso. Durante más de un año, supuestamente discutió detalles técnicos, emitió informes y fijó precios de subastas pese a que, en teoría, su papel en el Ayuntamiento ya había finalizado.

¿Qué se investiga?

El magistrado Rafael Passaro Cabrera, titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital, investiga en la cuarta pieza de la presunta trama corrupta si el ex responsable técnico continuó vinculado de forma ilegal a la administración pública después de su retirada. Para ello, según señala la Guardia Civil en su informe, habría liderado un "plan preconcebido y coordinado" junto a la entonces gerente de Geursa, Marina Más, y el asesor jurídico de la compañía, Luis Pérez Cañón, para favorecer al empresario Felipe Guerra.

"No se trata de una colaboración altruista post-jubilación, sino de una infraestructura deliberada para mantener a Setién en el centro de la toma de decisiones urbanísticas y mercantiles de la ciudad", sospechan los agentes. Concluyen, así, que ejerció una jefatura de facto y que las decisiones oficiales de la administración pública obedecían, en realidad, a los criterios personales emitidos desde su domicilio privado y canales no oficiales, como WhatsApp.

¿Cómo tenía acceso a los ordenadores de Geursa?

Una de las claves de las pesquisas consiste en determinar cómo mantuvo su poder. Y cómo pudo acceder y difundir presuntamente documentos confidenciales con terceros. Lo practicado hasta ahora revela que contaba con un equipo informático instalado en su vivienda antes de su cese que le permitía conectarse de forma remota a las oficinas municipales. Con ese fin, contaba con una VPN que le permitiría acceder a los informes sin dejar rastro.

La gerente de la empresa le habría facilitado sus claves personales de acceso para facilitar que consultara los archivos de interés y autorizado la compra de un teléfono móvil días antes de su jubilación para mantener la comunicación. Además, un empleado de Geursa adscrito a la Oficina Técnica de Edificación habría gestionado la instalación del equipo en su vivienda y enviado a un técnico para verificar su correcto funcionamiento.

¿Qué delitos les imputan?

El juez instructor apunta a la supuesta comisión de delitos de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y falsedad documental. Los investigadores creen que los tres cargos actuaron como partícipes necesarios en la ejecución de la trama.

"Sin la cooperación necesaria de los funcionarios en activo (Marina Más y Luis Pérez Cañón), la actividad ilícita del investigado José Manuel Setién no habría sido posible, configurándose así una red de intereses cruzados que ha operado al margen de la legalidad vigente durante al menos 17 meses", concluye el informe.

¿Hasta dónde llegaba la influencia de Setién?

Los agentes mantienen que el anterior responsable del servicio mantuvo una "jefatura de facto" sin título legítimo tras su jubilación. Por un lado, señalan que ejerció un mando operativo real a raíz de las conversaciones recogidas en las que imparte órdenes técnicas sobre licitaciones, debido a que supuestamente retenía publicaciones en la plataforma de contratación y a raíz de la resolución de errores en memorias de fondos europeos.

Por otro lado, los investigadores sospechan que participó en la manipulación de documentos públicos. Según interpretan, el hallazgo de documentos filtrados en PDF que aparecen en formato editable en los dispositivos del arquitecto prueba que este redactaba y supervisaba expedientes oficiales desde su domicilio entre marzo de 2023 y agosto de 2024.

¿Cuál era su interés?

El informe policial también trata de analizar las causas por las que Setién continuó consultando estos documentos en los que ya no participaba de forma activa. Creen que obedecía a un interés privado y que pretendía favorecer negocios mercantiles. A raíz de las comunicaciones analizadas, se observa cómo asesoraba a empresarios y cargos públicos sobre "vías de negocio privado".

Además, siguió la evolución de activos y subastas de inmuebles por valores de hasta 1,7 millones de euros. Los investigadores concluyen que este hecho, sumado a la comunicación directa que mantenía con los responsables actuales sobre el resultado de las mismas, "vinculan el acceso ilícito a la red con el control de grandes transacciones patrimoniales".

El análisis de las mercantiles vinculadas a Setién permite a los agentes extraer que realizó una gestión ejecutiva de activos inmobiliarios que se solapan con los expedientes urbanísticos consultados desde su domicilio y vinculados a los casos de la familia de Felipe Guerra y el arquitecto Miranda Flores. Ello sugiere, para esta parte, un "conflicto de intereses y aprovechamiento de información privilegiada".

¿Cómo intervino cada uno de los investigados?

La Guardia Civil habla de una "estructura de gestión paralela" en el área urbanística, que "no fue fruto de una irregularidad puntual, sino de un concierto de voluntades". El papel de Setién, sospechan, habría consistido en mantener un mando ‘de facto’ y un control técnico y mercantil para favorecer intereses privados.

Por otro lado, sostienen que Más facilitó su identidad digital al cargo jubilado y estableció una cobertura jerárquica para encubrir los accesos. La función de Pérez Cañón se habría centrado en facilitar la cobertura administrativa, los medios materiales y el soporte técnico a través de Geursa.

En el caso de Guerra, su responsabilidad residiría en la inducción y aprovechamiento de la estructura paralela para obtener ventajas competitivas ilícitas. "Actuó como el receptor de información privilegiada ex filtrada de la administración, utilizando el asesoramiento técnico clandestino de Setién para favorecer sus intereses patrimoniales y mercantiles", subrayan.

¿Qué implicaban los accesos clandestinos?

Los agentes intuyen que la trama cometió un quebranto de la seguridad pública, pues el presunto empleo de las credenciales de la jefa del área para enmascarar accesos externos supone una "vulneración crítica de la integridad del sistema informático municipal". "Se ha permitido que un particular acceda a información confidencial, cartografía estratégica y expedientes en trámite sin ningún tipo de control administrativo ni legal", alertan.

Pero la influencia del arquitecto no se limitaba al entorno digital. En su domicilio guardaba tres llaves físicas de las dependencias municipales y sellos oficiales de "compulsado" y "jefe de servicio". De esta forma, recoge el informe, disponía de los medios necesarios para acceder a las oficinas fuera del horario laboral, con lo que podía manipular, sustraer o eliminar expedientes en soporte papel. Todo ello, sin dejar rastro ni quedar recogido en la auditoría de los registros informáticos.

Contaba, por último, con anotaciones manuscritas por él mismo en las que ordenaba la "destrucción de documentación de concursos".

¿Para qué pedían su asesoramiento?

Setién asesoraba a Pérez Cañón y Más sobre algunos de los principales proyectos urbanísticos de la ciudad tras su salida del Consistorio, según se refleja en las conversaciones recopiladas. El arquitecto aconsejaba a los jefes del servicio sobre qué inversiones resultaban más convenientes, cuáles eran los beneficios que les podían reportar las distintas operaciones inmobiliarias y en qué subastas podían "pujar con tranquilidad".

Influenció, por ejemplo, en la Actuación de Dotación AD-01 Lazareto. El asesor jurídico de Geursa comunicó que el proyecto tenía una base imponible mínima 2.250.000 euros y consultó al arquitecto sobre la posibilidad de incrementar la puja en un margen de entre 20.000 y 30.000 euros adicionales. Tras consultarle sobre la modalidad de la subasta, Setién estableció el techo económico de la operación y fijó un límite máximo de puja de 2,3 millones de euros.

Después, tras una consulta de Más, validó la idoneidad de un terreno para una posible promoción de viviendas en la zona de San Francisco de Paula, en Tafira, y planteó una estrategia de explotación basada en la segregación de manzanas.

¿En qué consiste la última ampliación de la investigación?

Los investigadores han interesado, tras analizar los resultados de las diligencias practicadas, que se cite en calidad de investigado al empleado municipal Quintino Modesto Díaz. Los indicios recabados apuntan a su posible participación "activa y necesaria" en la logística del acceso remoto irregular. Y sospechan que fue una "pieza clave" en la disposición de los recursos técnicos de Geursa fuera del ámbito legalmente previsto.

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Para ello, se basan en las conversaciones que mantuvo entre el 25 y el 26 de marzo con Setién, en las que el trabajador público le instruye y le detalla cómo ejecutar el protocolo de seguridad o configuración necesario antes de proceder al encendido del equipo informático. El objetivo de la operación habría sido garantizar el acceso remoto vía VPN desde el domicilio particular del principal investigado.