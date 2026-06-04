Castilla y León
La sesión de investidura de Mañueco será convocada para el 9 de junio
La sesión de investidura del candidato popular se convocará el próximo martes tras el acuerdo alcanzado con Vox
Efe
La sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León será convocada para el próximo martes, 9 de junio, cuando contará al menos con los apoyos de los grupos parlamentarios del PP y Vox.
Fuentes parlamentarias han confirmado a Efe que finalmente la fecha elegida es el martes día 9, lo que quedará ratificado previsiblemente el viernes en la reunión de la Mesa de las Cortes, que es el órgano competente para convocar esa sesión plenaria, en la que por la mañana Mañueco expondrá su programa de gobierno y por la tarde debatirá con los grupos parlamentarios.
La fecha de la investidura está consensuada por PP y Vox, que este miércoles han sellado el pacto de gobierno para los próximos 4 años en Castilla y León.
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