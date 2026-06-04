Sánchez acompañará al Papa en su encuentro con personas migrantes en Gran Canaria

El Gobierno busca alinear discursos con el Papa León XIV en materia de inmigración aprovechando su visita a España. A la espera de que se pronuncie, principalmente en el Congreso donde intervendrá ante los parlamentarios el 8 de junio, en Moncloa entienden que el propio hecho de que visite Canarias y se reúna con migrantes es ya un mensaje potente al que agarrarse. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará a León XIV en el encuentro con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle del puerto de Arguineguín (Gran Canaria), el próximo jueves, 11 de junio, según han confirmado fuentes de Moncloa.

En el encuentro también estarán presentes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Previamente, el jefe del Ejecutivo recibirá al papa en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Además de la reunión en Madrid y la posterior asistencia a su discurso ante el Congreso, el jefe del Ejecutivo también estará con el Papa en Barcelona, en su visita a la Sagrada Familia. En este último acto, participará en la santa misa que se celebrará en la basílica. Se trata del primer acto litúrgico al que asistirá Sánchez desde que es presidente del Gobierno hace casi ocho años. El jefe del Ejecutivo no encabezó la delegación española en la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV ni tampoco acudió a los funerales católicos organizados en memoria de las víctimas del covid, de la dana de la Comunitat Valenciana o, más recientemente, del accidente ferroviario de Adamuz. En el ámbito más privado sí se le ha situado en alguna misa funeral, como la del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara.

Sin esperar a que valide políticas concretas del Gobierno, sí se entiende que prunciará un discurso que refuerce medidas como la regularización extraordinaria de migrantes a la que se oponen Partido Popular, Vox y Junts. En este sentido, el posicionamiento de Sánchez, será el de una UE abierta, de acogida e integración, según avanzaron sus colaboradores.

El jefe del Ejecutivo incide también en la necesidad de trabajar con los países de origen para generar las condiciones que frenen estas oleadas. Precisamente, el Papa viene de realizar el mes pasado una gira africana donde trató directamente la crisis migratoria instando a crear oportunidades para que sus poblaciones no se ven obligadas a emigrar, como recuerdan en el Gobierno.

Consonancia con su primera encíclica

El Ejecutivo tienen altas expectativas en el discurso que el Papa dirija a los parlamentarios el próximo 8 de junio. Tanto en lo referente a su posición en materia de inmigración, como en contra los conflictos bélicos y la ruptura del multilateralismo por parte de la Administración de Donald Trump, y la inteligencia artificial.

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E suu primera encíclica, León XIV desarrolla posiciones coincidentes con las de Sánchez. En ella se dice que el colonialismo actual “se apropia de los datos” y que, si los pueblos no deciden sobre el uso de esos datos, la era digital será “colonial bajo otra forma”. El jefe del Ejecutivo, por su parte, habla del “colonialismo silencioso” por la concentración de la IA generativa y del cómputo en muy pocas empresas y países. Asimismo, León XIV advierte de que plataformas, infraestructuras, datos y capacidad de cálculo están en manos de “grandes actores económicos y tecnológicos” y que ese poder, concentrado “en pocas manos”, tiende a hacerse opaco.