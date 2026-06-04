Martí, Calvo, Freixa y Cuevillas se disputarán la candidatura de Junts en Barcelona: quiénes son y qué apoyos tienen

El secretario general de Junts, Jordi Turull, defendió en más de una ocasión que su partido no sufría un problema de falta de candidatos en Barcelona, sino más bien de exceso. Y, finalmente, así ha sido. A pesar de que la dirección no ha logrado ninguno de los fichajes estrella que intentó para evitar las primarias, y de que tampoco estará en la carrera el candidato de Carles Puigdemont, Josep Rius, el plazo para presentar candidaturas en la votación interna ha concluido con cuatro aspirantes a alcaldable: Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas.

A partir de ahora, tienen hasta el 11 de junio para conseguir que al menos un 20% de los militantes les avale. Este primer paso servirá para calibrar las fuerzas de cada uno de los candidatos, aunque las lecturas que puedan extraerse siempre serán parciales, ya que la normativa permite avalar a más de un candidato. Si todos superan el trámite, empezarán una campaña que concluirá con una votación telemática los días 20 y 21 de junio.

Es el actual líder municipal de Junts y su principal apoyo es el exalcalde Xavier Trias, quien lo nombró sucesor cuando dejó el consistorio en julio de 2024. Ya en aquel momento anunció que tenía intención de ser el candidato de Junts a la alcaldía: "No me descarto en absoluto como candidato de Junts en 2027", afirmó entonces en una entrevista en EL PERIÓDICO. Pero la designación a dedo por parte de Trias nunca fue suficiente para que la actual dirección del partido viera su candidatura con buenos ojos. A lo largo de este año, el partido ha intentado disuadirlo con más de una oferta del sector privado, pero ninguna de ellas le ha convencido.

Martí cree que se ha ganado este puesto por "meritocracia", ya que ejerce como concejal desde 2011, y ha forzado la celebración de las primarias desafiando a Puigdemont, que quería que lo fuera Rius. Una de las fortalezas de su candidatura es que cuenta con un buen conocimiento de la militancia de la ciudad. Es considerado el candidato del sector más convergente del partido.

Conocida por su trayectoria como periodista deportiva, Calvo se estrenó en política en 2017, cuando ocupó el número 64 en la lista liderada por Puigdemont en el Parlament. A pesar de ser un puesto simbólico, siguió vinculada a la formación. Un año más tarde, ejerció como portavoz de los líderes encarcelados por el 1-O que se declararon en huelga de hambre, entre ellos Turull, y en 2019 formó parte de las listas electorales de Junts en Barcelona, aunque no llegó a entrar como concejala. Desde 2021 es diputada en el Congreso, donde ha ido ganando protagonismo gracias a la posición clave que tiene el grupo parlamentario en Madrid. En otoño de 2024 fue elegida presidenta del consejo nacional, el órgano que actúa como parlamento del partido entre congresos. Se trata de una posición que no tiene asiento como tal en la ejecutiva del partido, pero que está al tanto de la mayoría de los asuntos importantes de la formación.

Su principal apoyo es Míriam Nogueras y el resto de diputados en la Cámara baja. También es la candidata más próxima a Puigdemont. Su abogado, Gonzalo Boye, la ha definido públicamente como "la mejor" candidata.

Freixa entró como diputada en el Parlament en 2018, donde actualmente ejerce como secretaria primera de la Mesa. Durante la pugna interna de la legislatura pasada, Freixa se posicionó en contra de Aurora Madaula y Cristina Casol, próximas a Laura Borràs. También forma parte de la ejecutiva del partido, aunque no es miembro de la permanente, y está adscrita a la agrupación más importante de la capital catalana, la de Sarrià-Sant Gervasi, por lo que está bien conectada con Martí, que también es miembro. De hecho, los cuatro candidatos residen en este distrito.

Debutó después del referéndum del 1-O, pero anteriormente había militado en Convergència y es de las voces del partido que defiende esta herencia. Todo ello, sumado a su perfil más liberal y pragmático, podrían propiciar un pacto con otras candidaturas.

Públicamente, algunos de sus compañeros de escaño le han brindado su apoyo, entre ellos Joan Canadell, Anna Erra o Salvador Vergés; aunque no cuenta con la unanimidad de todo el grupo. Era la encargada de las cuestiones relacionadas con la crisis de vivienda, pero fue relevada por Judith Toronjo en diciembre. Freixa tiene buena relación con Turull.

Cuevillas empezó su carrera política en 2019 el Congreso, cuando fue cabeza de lista de Junts en Girona. Sin embargo, en 2021 renunció al escaño para presentarse a las elecciones en el Parlament. Sus conocimientos como catedrático de derecho procesal y su proximidad a la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs, propiciaron que el partido le eligiera como secretario segundo de la Mesa. No obstante, duró menos de un mes en el cargo. Junts le relevó después de que apostara por no admitir a trámite resoluciones contra el Rey o a favor de la autodeterminación, alegando que este tipo de desobediencia es una "bobada". Cuevillas acabó aceptando el cambio y pidiendo perdón, pero se quedó -con un perfil cada vez más bajo- como diputado hasta 2024, cuando renunció al escaño para volver a dedicarse a su despacho.

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Fue el primer abogado de Puigdemont, aunque posteriormente el expresident entregó su estrategia jurídica a Boye. Su afinidad con Borràs le ha enfrentado en más de una ocasión a Turull. Actualmente, es el candidato más 'outsider'.