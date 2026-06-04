El Parlament tramita los primeros presupuestos de Illa en pleno conflicto con los profesores

Los presupuestos del Govern de Salvador Illa han superado el primer examen en el Parlament gracias a la mayoría tejida con ERC y Comuns. Unas cuentas de casi 50.000 millones de euros que tienen que servir para que Catalunya salga del escenario de prórroga de las de 2023 en la que lleva sumida tres años y que no se aprobarán de forma definitiva hasta julio. Sin embargo, lejos de convertirse en una celebración para los socialistas, la tramitación se ha visto empañada por el conflicto con los maestros, que entra en una nueva dimensión después de que el 'no' al preacuerdo con Educació se haya impuesto en la consulta.

Precisamente, el Govern estaba a la espera de esa votación para buscar un encaje a las mejoras salariales acordadas con los sindicatos y está dispuesto a impulsarlas igualmente, aunque el camino hasta la aprobación de las cuentas amenaza con estar marcado por el pulso educativo. Según los tiempos parlamentarios previstos, las cuentas deberían llegar a su estación final a principios de julio. No obstante, este calendario podría demorarse hasta las puertas del mes de agosto si los partidos de la oposición deciden llevar los presupuestos al Consell de Garanties Estatutàries.

A la espera de los movimientos de los que se oponen a los presupuestos, que han sumado 67 votos -los de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança- frente a 68 de PSC, ERC y Comuns, el president ve encauzado el principal objetivo que se había fijado antes del parón estival. Pero lo hace sin que la "estabilidad" de la que ha presumido la consellera de Economia, Alícia Romero, en su intervención de defensa de las cuentas se traduzca en una paz social. Por lo menos de un sector educativo que amenaza con convertir en un polvorín el final de curso y con llevar las protestas hasta la visita del Papa León XIV la semana que viene. "En tiempos inciertos nos toca abrir caminos seguros entre todos", ha pedido la consellera, una frase que quedaría sepultada poco después por la incertidumbre del conflicto con las escuelas.

Una foto incómoda para ERC y Comuns

El turno de ERC y Comuns en el debate ha llegado cuando ya se conocía la decisión de los profesores de tumbar el preacuerdo y el ambiente el Parlament estaba caldeado. Los dos partidos han centrado sus intervenciones en defender su pacto de presupuestos con el Govern como mal menor. Es decir, su argumento es que las cuentas no solucionarán todos los problemas de Catalunya, pero que es mucho mejor disponer de recursos extraordinarios que seguir con los presupuestos prorrogados de 2023.

"¿Qué tenía que hacer ERC, quedarse al margen de los presupuestos mientras el país está bloqueado? No podíamos dar la espalda al conjunto de ciudadanos del país", ha expresado la portavoz de los republicanos, Ester Capella. La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha apuntado en la misma dirección. Ha defendido que las cuentas incorporan mejoras notables en materias como el acceso a la vivienda, pero ha exigido al Govern que se deje de "ocurrencias y giros a la derecha".

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en el debate de presupuestos. / Enric Sitjà Rusiñol / ACN

Para los dos partidos resulta incómodo apoyar la tramitación de los presupuestos precisamente el día en el que los docentes han decidido seguir adelante con sus protestas contra la Generalitat. ERC y Comuns han garantizado que apoyarán las cuentas hasta el final, cuando se voten de manera definitiva, pero han reclamado al Govern un "nuevo esfuerzo" para llegar a otro acuerdo con los profesores. Y a poder ser, que no se demore.

Nueva financiación

Al margen de lo que se avecina por este flanco, el Govern ha tratado de proyectar lo que vendrá a partir de ahora teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha zarandeado el panorama estatal con el anuncio de que impulsará los presupuestos de 2027 y llevará al Congreso antes de que acabe el año el nuevo modelo de financiación. De ahí que la consellera de Economia, Alícia Romero, se haya dirigido directamente a Junts y al PP para reclamarles que no impidan una reforma que podría aportar 4.600 millones de euros a las arcas de la Generalitat en las cuentas del año que viene.

Llamo a Junts y al PP a no bloquear la financiación, a que piensen en los ciudadanos del país Alícia Romero — Consellera de Economia

"Llamo a Junts y al PP a no bloquearlo, a que piensen en los ciudadanos del país", ha asegurado durante su intervención en el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad. Romero ha dado argumentos a los unos y a los otros para que no echen el freno a una propuesta que nació también de un pacto con Oriol Junqueras. Si Catalunya tiene una deuda de 90.000 millones de euros es, ha asegurado, por culpa de su infrafinanciación, algo que ha considerado que se podría empezar a revertir con la condonación de la deuda del FLA, que permitiría ahorrar 1.500 millones de euros en intereses.

Cuando PP y CiU pactaron la financiación

Romero ha recordado a Junts que son necesarios más recursos para hacer frente a sus competencias, pero también ha advertido al PP que es una sinrazón desacreditar el modelo de financiación simplemente porque se ha liderado desde Catalunya. En el año 2009, ha subrayado, ya sucedió con el sistema vigente y caducado desde hace 12 años. Pero rebobinando aún más atrás en el tiempo, ha advertido de cómo en el año 2001 la propuesta de reforma también nació en Catalunya. En concreto, en el pacto del Majestic que rubricaron PP y CiU.

La consellera Alícia Romero este jueves durante el debate de presupuestos en el Parlament. / Quique García / EFE

"En aquel momento se pensó con generosidad. Espero sinceramente que, pese a las discrepancias políticas, no pongan trabas a los avances. Ayúdenos a que el nuevo modelo se apruebe", ha reclamado la consellera ante una votación que se afrontará en los próximos meses, como aseveró el presidente Pedro Sánchez este miércoles durante su intervención en el Cercle d'Economia.

"Más allá de 2026"

La consellera de Economia ha recitado las bondades de los presupuestos, que afrontan el primer examen con el objetivo de que puedan ser aprobados de forma definitiva en julio. Ha defendido que no se tratan solo de unas partidas económicas, sino de una "herramienta de país" imprescindible para una hoja de ruta basada en mejorar los servicios públicos. "Estos presupuestos son mejores que los que presentamos hace unos meses porque incorporan la visión de otros grupos políticos", ha asegurado en referencia a ERC y Comuns, a quienes ha agradecido su "sentido de país". La responsabilidad, ha hecho hincapié, "no consiste en imponer mayorías inexistentes, sino en construir mayorías posibles".

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Ha enumerado desde las mejoras en infraestructuras pactadas, como la línea ferroviaria orbital, a la mayoría catalana en el cuadro de mando de la Zona Franca o los compromisos en materia de vivienda. Un acuerdo para unas cuentas, ha considerado, que van "más allá de 2026", una velada invitación a que la triangular entre PSC, ERC y Comuns continúe siendo operativa hasta el final de la legislatura.