Los primeros presupuestos de Illa afrontan el primer examen en el Parlament de la mano de ERC y Comuns

Con más de medio año 2026 ya consumido, los primeros presupuestos de Salvador Illa afrontan este jueves su primer examen en el Parlament con la perspectiva de poder aprobarlos definitivamente en julio. Se trata de la tramitación de unas cuentas durante la que se materializará el acuerdo con ERC y Comuns, que con su apoyo facilitarán que el Govern pueda disponer de una herramienta clave para acabar la legislatura con más margen de maniobra que hasta ahora. Una fotografía que llegará el mismo día en que el president estará también pendiente del resultado de otra votación que puede condicionar los próximos días: la de los profesores sobre el preacuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios para desactivar un conflicto que hace meses que se arrastra.

Lo que suceda con los docentes no es menor para un president que busca presumir de estabilidad pese a gobernar en minoría. Su plan es relanzar en septiembre el mandato con unos presupuestos de casi 50.000 millones de euros en vigor que le permitan remontar la gestión como distintivo tras meses de desgaste con la crisis de los trenes de Rodalies y de las huelgas de maestros. Unas cuentas que, además, pondrán fin a tres años de prórrogas de las últimas que logró aprobar su antecesor, Pere Aragonès, en 2023, y que representan más de 9.000 millones de euros más que entonces.

Un calendario a expensas de Junts, PP y Vox

El Govern espera superar sin sobresaltos la votación de este jueves en el Parlament, en la que previsiblemente se tumbarán las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP y Vox tanto a los presupuestos como a la ley de medidas fiscales y financieras. Aunque habrá que ver si algunos de estos partidos llevan las cuentas al Consell de Garanties Estatutàries, algo que podría dilatar hasta 30 días la aprobación definitiva. Este miércoles, estas formaciones ya trataron de poner contra las cuerdas a president a cuenta de los casos de presunta corrupción que acechan al PSOE y de la petición de la Audiencia Nacional de información sobre la campaña del PSC en 2024. "Mi partido está libre de corrupción", proclamó Illa tratando de marcar distancias con Ferraz y de desprenderse, especialmente ante sus socios, de toda sombra de sospecha.

El presidente parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, haciendo una pregunta a Illa durante el pleno de este miércoles / ACN

En todo caso, ERC y Comuns ya le han comprometido su apoyo. Y con los 68 votos asegurados para este primer trámite Illa dará por zanjados meses de tortuosa negociación con los republicanos en los que se convirtió en el primer president en tener que retirar unos presupuestos ya registrados en el Parlament para evitar que fracasaran el pasado marzo. Las confianzas quedaron severamente erosionadas, una brecha que lograron recoser los interlocutores de ambas partes en 63 días situando proyectos como el de la línea orbital ferroviaria o la mayoría catalana en el Consorcio de la Zona Franca por delante la exigencia de la gestión del IRPF, algo que queda pendiente acordar con el Gobierno.

El cumplimiento de lo pactado

Además, ese primer examen de los presupuestos en el Parlament transcurrirá justo el día después en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara desde Barcelona que también él está dispuesto a salvar la legislatura española arremangándose para tratar de aprobar unas cuentas para 2027. Un reto para el que está determinado a cumplir, subrayó, con todo lo que está pendiente de los pactos con ERC y Junts. De hecho, la continuidad de Sánchez en la Moncloa está estrechamente vinculada con la paz de Illa en la medida en que el grueso de medidas acordadas en materia de autogobierno dependen de que los socialistas continúen gobernando. El ejemplo más claro: el modelo de financiación.

Noticias relacionadas

Pero al Govern le tocará también cumplir con los Comuns, cuyo pacto se cimenta, especialmente, en medidas de calado en materia de vivienda, como la limitación de la compra especulativa. También la creación de una dirección general de vivienda antes del verano y normativa para agilizar la conversión de bajos y locales comerciales en vivienda protegida. Esto último empezarán a trabajarlo en una reunión este jueves con la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Y es que, por más que hayan comprometido su apoyo a los presupuestos, tanto ERC como Comuns han advertido que no pueden dar por descontado que garantizarán la mayoría al Govern hasta el final de la legislatura. Hasta ahora, la triangular ha sido operativa, aunque con algún sobresalto. El grado de cumplimiento marcará el resto.