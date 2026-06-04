CASO LEIRE
La presidenta del PSOE conocía por Cerdán las maniobras para "reconducir" las causas que afectaban a Sánchez con "ayuda cualificada", según la UCO
Un chat interceptado por la UCO, Narbona desvela que Cristina Narbona había sido informada por el entonces secretario general del PSOE
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, fue informada por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de las maniobras de Leire Díez para tratar de desactivar las causas judiciales que afectaban al Gobierno, según desvela un chat interceptado por la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) e incorporado al sumario del jeuz Santiago Pedral de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El 24 de abril de 2024, Leire Díez mantuvo una conversación con la diputada y presidenta del PSOE, Narbona, para exponerle la operación que ya estaba en marcha, con el objetivo de "'reconducir' los ataques al Presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín"", según recoge el informe de la UCO
Un asunto que no cogió de nuevas a la responsable del PSOE, pues en esa misma conversación, la propia Narbona detalla ""que estas cuestiones se las había contado a Santos el otro día". Una revelación que daría cuenta de que las maniobras presuntamente sufragadas por el PSOE, según el auto del juez Pedraz, no habrían sido un asunto estrictamente reservado a los implicados, y que el propio Cerdán lo había trasladado a ciertos estratatos de la organización.
La fecha de la conversación entre Leire Díez y Narbona coincide con el día en que Pedro Sánchez envió una carta a la ciudadanía para anunciar cinco días de reflexión tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Una fecha clave para Pedraz, que sitúa en ese periodo de reflexión el inicio de las maniobras .
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