Corrupción en el PSOE
El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska y denuncia la "delincuencia de Estado" del PSOE
Alma Ezcurra señala que todas las tramas desenvocan en un mismo punto y apuntan a Pedro Sánchez y su entorno más cercano
El Partido Popular (PP) solicita la dimisión de la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de las revelaciones del sumario del juez Santiago Pedraz sobre el caso de Leire Díez, que refleja hasta tres reuniones entre la 'fontanera' del PSOE con González, quien llegó al cargo en septiembre de 2024, cuando la trama que lideraba Santos Cerdán y que según los investigadores tenía por objeto proteger al Gobierno y al presidente ya estaba a pleno funcionamiento.
En una rueda de prensa en la sede de Génova, la segunda del partido esta semana, la vicesecretaria de Organización de los populares, Alma Ezcurra, solicitó esas renuncias o ceses y, de nuevo, la convocatoria inmediata de elecciones generales, ante lo que no dudó en describir como una "delincuencia de Estado".
La número tres del primer partido de la oposición reivindicó que en la actual situación existen "muchos sumarios pero un solo caso, y ese caso es el caso del PSOE", tras las últimas revelaciones. Y describió así la corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno: "Son siempre los mismos nombres. Las dos personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, el señor Ábalos y el señor Cerdán, es Leire Díez, es Koldo García, es José Luis Rodríguez Zapatero, es el hermano de Pedro Sánchez, es su mujer... esto significa que todas las tramas desenvocan en un mismo punto y todas terminan en una misma persona, el Uno, el One". La también eurodiputada de los populares argumentó que no se trata de tramas "aisladas", sino de "un poder que ha confundido el Gobierno con el partido, el partido con la familia, la familia con el Estado y el Estado con Pedro Sánchez", remató Ezcurra.
Noticia en elaboración.
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