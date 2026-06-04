La oposición descalifica los presupuestos de Illa y ve a Catalunya al borde del "colapso"

La oposición más frontal al president Salvador Illa en el Parlament ha salido este jueves en tromba contra los Presupuestos de la Generalitat, los primeros que el Govern presenta en esta legislatura. En el primer debate sobre las cuentas en la Cámara catalana, ha criticado con contundencia los números y ha dibujado una Catalunya al borde del "colapso" por los problemas recurrentes en los trenes de Rodalies, las huelgas de los profesores y los vínculos del Govern de Illa con un Gobierno de Pedro Sánchez en horas bajas por los casos de corrupción que le acechan.

La primera en disparar ha sido la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales. Su pronóstico es que las cuentas de la Generalitat, pese a que son las más expansivas de la historia, no solucionarán los problemas de los catalanes porque, a su juicio, se equivocan en las prioridades. Su crítica es que el Govern no ha incluido ninguna rebaja sustancial de impuestos ni ninguna medida para reducir el déficit fiscal con el Estado. "Catalunya normaliza la decadencia. Son unos presupuestos sin ambición, autoestima, ni liderazgo. Son una sobredosis de anestesia que dejan al país con más colapso", ha dicho.

Alejandro Fernández, presidente del PPC. / ACN

PP y Vox se han sumado a las críticas y han cargado contra lo que consideran un "infierno fiscal" para los catalanes. Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, ha articulado un listado de reproches que se resumen en su rechazo a la estructura "supermusculada" de la Generalitat, con órganos y mesas de trabajo que ve como un "despilfarro" y que, a su juicio, queda patente en los números presentados por Alícia Romero. "Son los grandes okupas, con k, de la Administración pública, unos maestros inigualables que colocan a los suyos, crean organismos inútiles para los suyos e inventan puestos para los suyos; son unos presupuestos de socialismo en vena, un comedero socialista", ha dicho Fernández. El líder popular también ha criticado que el PSC siga mirando a su izquierda para "rendirse" a las "miserias compartidas" de ERC y los Comuns.

La batalla de Vox y Aliança con la inmigración

La extrema derecha liderada por Ignacio Garriga también ha aprovechado su turno para criticar con dureza la apuesta del Govern por la agenda feminista y de transición ecológica, que el diputado de Vox Javier Ramírez ha tildado de "mamarrachadas". Frases como "prefieren cambiar tractores por lenguaje inclusivo" o "para ustedes es más importante cambiar el cartel de no binario en la puerta que tener instalaciones al nivel de los impuestos que pagamos" son algunos ejemplos de su posición. Todo ello, acompañado de una crítica transversal a un supuesto "descontrol migratorio", que sitúan como origen de todos los males de la sociedad, especialmente de la falta de vivienda. "Les da igual que haya gente en la calle si reciben votos a través de la inmigración ilegal que luego regularizan", ha añadido el parlamentario de Vox.

Javier Ramírez, diputado de Vox, / ACN

Si el tono ya estaba elevado, Sílvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana, ha subido al atril dispuesta a convertir el debate en una pugna por ver quién endurecía más el discurso sobre inmigración. "Estos presupuestos son una financiación encubierta a organismos vinculados al terrorismo islámico", ha espetado la alcaldesa de Ripoll, poco después de acusar a Illa de "robar dinero a los catalanes" para "perpetuar" la llegada de inmigrantes "ilegales" a Catalunya. "Son los presupuestos de la renuncia: la del PSC a defender Catalunya frente al maltrato del Estado español; la de ERC a sus compromisos irrenunciables, como el IRPF; y la de los Comuns a sus líneas rojas, como la ampliación del aeropuerto o el Hard Rock", ha apuntado Orriols.

Desde las antípodas ideológicas del PP, Vox y Aliança, también la CUP ha descalificado los presupuestos de Illa. En su caso por todo lo contrario: consideran que son unos números muy alejados de las recetas de izquierdas que necesita Catalunya. La diputada Laure Vega ha criticado que los catalanes tienen un Govern "resignado" que no se atreve con medidas contra los grandes especuladores de vivienda, las energéticas y las distribuidoras de alimentos. "Son el gobierno de la resignación, nos quieren acostumbrar a que no esperemos nunca nada mejor", ha dicho. Para los anticaptialistas la receta debería ser la siguiente: "Puño cerrado al especulador, mano tendida al trabajador".

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El vínculo con el PSOE

Más allá de las cuentas, la oposición cree haber encontrado otro filón con el que desgastar a más velocidad al president de la Generalitat: los problemas con la justicia del PSOE. La estrategia de la oposición es clara: intentar transmitir que los problemas del PSOE también son los problemas del PSC. "Usted es más del PSOE que la sede de Ferraz. Si el PSOE no está libre de corrupción, el PSC tampoco lo está", ha dicho Sales. También Vox ha abogado por esta vía de erosión. "No sabremos nunca si Illa llegó a la plaza Sant Jaume a base de dopaje con financiación irregular, o quizás sí lo sabremos", ha deslizado Ramírez, poco antes de pedir al president que dé explicaciones sobre su relación con el gigante asiático: "¿Qué tiene usted con China?".